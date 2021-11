Julio Moreyra: «Massoni se va el martes y la Policía está a punto de acuartelarse»

Integrantes del Consejo de Bienestar Policial mantuvieron este miércoles una nueva reunión con el ministro de Seguridad Federico Massoni. Julio Moreyra, representante de los policías retirados, contó que el ex candidato a senador «nos dijo que Grazzini y Antonena no participaban de la reunión y que él y los jefes policiales se van el martes, así que todo mal».

Ante esta situación, Moreyra anunció que esta tarde habrá reuniones en todas las Unidades Regionales de la provincia: «Si el personal quiere hacer una retención de servicios, el Consejo los apoya. Ya se lo dijimos al ministro y parte de la cúpula policial está de acuerdo con la retención de servicios. Creo que los jefes de Unidad no saben para dónde disparar y la Jefatura de Policía está muy triste, no hay voz de mando, el jefe no sabe en qué cueva meterse. Abandonan la tropa y se van porque no le pudieron ganar la pulseada al gobierno».

En cuanto al Consejo de Bienestar Policial, Julio Moreyra aseguró que «ya no sabemos adónde recurrir, hoy agotamos la última instancia. Hemos sido muy respetuosos y ya ahora no sabemos qué hacer. Por eso, creo que hasta acá llegamos».

Finalmente, el representante de los pasivos dijo: «Lamentablemente la perjudicada va a ser la sociedad, porque se va a quedar sin seguridad, no se van a cubrir bancos, nada. Van a tener que llamar a las Fuerzas Armadas, porque la Policía está a punto de acuartelarse»,