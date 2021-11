El Municipio de Rawson presentó el programa de Desarrollo Urbano LOTEAR

El intendente de Rawson, Damián Biss, el secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Miguel Larrauri, el secretario de Hacienda, Martín Sterner y la secretaria de Desarrollo Social y Familia, Lic. Silvana Cendra, realizaron este jueves una conferencia de prensa con el objetivo de presentar el Programa de Desarrollo Urbano y Loteo de la ciudad capital.

En un principio, el primer mandatario municipal señaló que “esta presentación del Programa de Desarrollo Urbano y Loteo más importante que va a tener la ciudad de Rawson, básicamente tiene que ver con la situación que nos encontramos cuando asumimos en el año 2019 con una gran cantidad de lotes que se entregaron hace unos años atrás y que no cuentan con los servicios básicos para que las familias puedan concretar el anhelo de resolver su situación habitacional de la mejor manera”

Agregando que “ejemplos claros son los 700 lotes del barrio 3 de Abril, varios sectores de la zona del loteo social y algunas otras zonas que se habían entregado en forma de macizos a algunas organizaciones y que lamentablemente no se concretó la previsión de llevar adelante los servicios”.

El intendente Biss reconoció además que desde el inicio de su gestión “una de las mayores demandas de parte de los vecinos que hemos tenido es justamente el pedido de terrenos, y nos encontramos en una situación muy compleja para poder avanzar con nuevos loteos desde la Municipalidad sino resolvíamos antes este inconveniente”.

Asimismo, sostuvo que “nos pusimos a trabajar con el equipo y ver de qué manera se podía avanzar con nuevos loteos de manera ordenada y previendo que no suceda lo que pasó con estas familias que hace ocho años que están esperando poder consolidar los servicios”, dijo.

Ahorro previo

Biss también hizo hincapié en la creación del Programa de Desarrollo Urbano y Loteo explicando que “apunta al ahorro previo como los planes de los autos en donde la persona que está interesada en poder acceder a un terreno fiscal lo puede hacer a través de financiamiento, de cuotas y precisamente con ese dinero que va aportando el vecino nos permitirá que podamos comenzar a llevar adelante las inversiones necesarias en infraestructura para poder entregar los servicios como corresponde, con luz, con agua y gas”.

Niveles

Destacó que uno de los puntos claves del Programa “es que sea accesible para todos los niveles económicos, y por eso hay tres líneas de terrenos, una línea social, una línea intermedia y una línea un poco más costosa” aclarando que “en lo que es la línea social lo que se pretende no es que el municipio gane dinero con la venta de terrenos, en esta línea no está incluido el valor de la tierra, está incluido el costo de los servicios; en la línea intermedia se procederá a cobrar un poco del valor de la tierra y los servicios y en la línea de inversión la tierra tiene un valor inmobiliario y los costos de la cuota son más altos”, especificó.

También explayó que “cada una de las líneas depende del lugar en la ciudad en el cual se va a desarrollar el emprendimiento, en una primera etapa está previsto un plan de 2 mil lotes”.

El intendente manifestó que una vez que se avance en la preinscripción que “el financiamiento consta de un plan general de 36 cuotas con el valor de una cuota fija y que tendrá una actualización bimestral por el costo de los materiales, fundamentalmente de lo que es la electricidad y el agua”.

Trámite innovador

Al referirse a la tramitación, Biss realzó el trabajo interno de la Municipalidad “porque es la primera vez que el trámite es cien por cien digitalizado y que estará bajo la responsabilidad de un equipo exclusivo de este Programa de Desarrollo Urbano y Loteo” sosteniendo que “lo novedoso es que la preinscripción es de manera online a través de la página oficial de la Municipalidad y estará disponible desde el día martes 23 de noviembre con las líneas sociales e intermedia”.

Además, dejó en claro que “en el caso de que haya una mayor demanda a la disponibilidad de terrenos, si hay excedente de inscriptos, obviamente que lo más transparente es hacer un sorteo”.

Comentó que “la primera etapa tendrá la realización de preinscripción hasta el 20 de diciembre, se evaluará posteriormente y se verá si hay necesidad de hacer el sorteo. La segunda etapa la haremos en el mes de enero o febrero del año que viene”.

Ubicación

Otro de los puntos a destacar por parte del jefe del Ejecutivo municipal fue la ubicación de los lotes, señalando que “la línea social que comprenderá unos 1.300 lotes estará emplazada en el sector de Tierra para Todos en el Área 12; la línea intermedia tendrá lotes ubicados en un sector entre Rawson y Playa Unión detrás del barrio UPCN y estamos planificando también camino a Magagna y los lotes de inversión estarán en la zona del balneario en Playa Unión”.

Construcción de viviendas

Vale destacar que las líneas sociales e intermedia tienen como requisito esencial “no contar con propiedades porque lo principal es que en eso lotes se construyan viviendas unifamiliares”, manifestó Biss.

A su vez, el intendente se refirió a la residencia en la ciudad que tienen que tener los interesados para acceder al lote, indicando que “para los interesados en las líneas sociales e intermedia se ha decidido tomar también como válida la residencia laboral en la ciudad, sabemos que hay mucha gente que trabaja en la administración Pública en Rawson que son de Trelew, de Gaiman y de Puerto Madryn que alquilan acá o viven con algún familiar capitalino, en ese caso entendemos que es válida la residencia laboral con un certificación que muestre que hace cinco años que trabaja en Rawson”, acotó.