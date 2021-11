Ehnes: “Chubut siempre ha sido el socio bobo del Estado nacional”

El consultor financiero y autor del proyecto de Reparación Histórica para Chubut, Daniel Ehnes, defendió la iniciativa que impulsó el oficialismo para que el Congreso Nacional le restituya a la provincia los puntos perdidos por coparticipación federal de impuestos. Durante su participación en Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia explicó que la provincia es una de la que más aporta al estado nacional, pero de las que menos recibe en coparticipación e inversión.

“La provincia de Chubut siempre ha sido el socio bobo del Estado nacional. Somos la provincia número 23 en recibir coparticipación, somos la provincia 23 en recibir inversión real directa, somos la provincia 24 en inversión en rutas”, detalló Ehnes.

Mientras tanto, comparó que “Chubut es la sexta economía que más aporta al Estado nacional. Es la cuarta exportadora de materia prima. Y además es el número uno en la generación de divisas per cápita”. El consultor destacó que “aportamos en retenciones, en petróleo, en energía, pero no tenemos conectividad, ni infraestructura eléctrica. Tenemos 16 pueblos con energía a motores combustible. Tenemos 14 pueblos que no tienen gas natural”, volvió a comprar sobre la necesidad de que se trate una reparación histórica para la provincia.

Antecedentes

“La Ley de Coparticipación estuvo vigente hasta el año 1984, que distribuía los recursos entre Nación y las provincias de una manera diferente a lo que se hace actualmente. Ahí se realizó un pacto fiscal, que distribuyó de otra manera los recursos, y para poder cerrarlo, algunas provincias cedieron un porcentaje de su coparticipación. En ese momento Chubut cedió parte de ese porcentaje y fue ratificado por la Legislatura en 1988”, recordó Daniel Ehnes.

“En la Constitución de 1994 se insta a las provincias a hacer un nuevo acuerdo de coparticipación. Eso no sucedió. Pero si sucedió que Buenos Aires a lo largo de los años fue recuperando ese índice perdido”, señaló sobre el trato diferente que ha tenido Chubut en esa materia.

“Herramienta de solución permanente”

Sobre el origen del proyecto presentado en la Cámara de Diputados por Rosa Muñoz, precisó que desde el espacio político de Chubut Somos Todos “armamos una herramienta para que el Estado nacional le devuelva lo que perdió Chubut en ese entonces. Pensamos en una herramienta que no le quita a ninguna otra provincia”, aclaró.

“Es un reclamo de estricta justicia. Sería esta una herramienta de solución permanente y no tiene un costo significativo para el Estado nacional. Estamos hablando del 0,38% de coparticipación que en los números actuales implican unos 15.000 millones de pesos anuales, aproximadamente”, dimensionó sobre lo que la provincia pierde en ingresos.

El autor del proyecto sostuvo que “esto le permitiría a la provincia hacer frente a la administración, al pago de salarios, y demás cuestiones”.

Compensación de deudas

«En uno de los ítems de la relación es, para los próximos 10 presupuestos al menos, Chubut tiene que recibir inversión real directa de la misma escala que el índice 1.96”, abundó respecto de los alcances de la iniciativa parlamentaria.

“El segundo ítem es la cancelación de deudas entre Nación y la provincia de Chubut. se trata de una cancelación de deuda mutua”, describió el consultor financiero.

“Se le agregaría por ultimo un ítem que por la radicación de nuevas industrias o actividades económicas en Chubut, evitar que el estado nacional le cobre impuestos”, precisó sobre otro de los aspectos que prevé el proyecto que ingresó en la Cámara Baja.