Das Neves anticipó que «vamos a tener una Policía mucho más protagonista»

El nuevo ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, habló sobre los desafíos que encarará en su gestión tras la salida de Federico Massoni del gabinete provincial.

En diálogo con AzM Radio, anticipó que «nos estamos preparando para el desafío y vamos a trabajar ’24/7′ como es nuestro estilo» y, consultado ante la continuidad de la gestión de su antecesor, planteó que «habrá otras ideas y una Policía mucho más protagonista, el Gobernador nos pidió que estemos al lado de la gente, que hablemos con todos los intendentes y que recorramos todas las comisarías».

«Tendremos reuniones dentro de la provincia pero también a nivel nacional», adelantó Das Neves y señaló que «tenemos que estar a disposición de nuestra comunidad y lograr que la gente viva cada día mejor».

El otrora titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial precisó que «se armará una comisión para recorrer todas las comisarías de la comisaría y conocer las necesidades en materia de infraestructura, además de que tenemos que jerarquizar capacitaciones y demás, cuestiones que las circunstancias no permitieron que se cumplimenten».

«El único objetivo que nos puso el Gobernador es el bienestar de la gente y en eso vamos a trabajar», continuó Das Neves, sumando a ello que «buscaremos una Policía con mayor presencia, principalmente en áreas que no estaban muy fortalecidas; no me entrometeré en las decisiones que tome el Jefe de la Policía, aunque sí estaré monitoreando lo que ocurra».