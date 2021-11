Corrupción: continuarán con arresto domiciliario tres ex ministros de Das Neves

Los ex ministros Víctor Cisterna, Martín Bortagaray y Alejandro Pagani que resultaron hallados culpables y condenados a prisión en primera instancia por la causa denominada “Revelación”, seguirán detenidos bajo arresto domiciliario.

En dos audiencias de control de la detención, realizadas en la Oficina Judicial de Rawson y bajo la modalidad de zoom, en primer lugar los jueces Fabio Monti y Gustavo Castro, resolvieron que Alejandro Pagani continúe con arresto domiciliario no obstante la insistencia de su abogado defensor a que siga con prisión preventiva en libertad y siguiendo pautas de conducta, hasta el momento de la audiencia de impugnación que tiene como fecha de realización el 25 de febrero del próximo año en la Cámara de Apelaciones de Trelew.

Pagani cumple una pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bortagaray fue condenado a la misma pena dictada por los jueces del juicio oral. Sin embargo, ese fallo fue apelado por los defensores y deberá ser resuelto en febrero próximo.

Bortagaray y Pagani fueron declarados penalmente responsables del delito de miembro de asociación ilícita en calidad de autor en concurso real con cohecho pasivo en calidad de partícipe primario bajo modalidad de delito continuado (3 hechos para Pagani y 5 hechos para Bortagaray).

Nápoli se opuso

El fiscal general Marcos Nápoli se opuso a la libertad de Pagani aunque convalidó un pedido especial que hizo su defensor Carlos Villada para que dos veces por semana pueda visitar a su madre enferma. El fiscal Nápoli argumentó que desde el dictado de la condena por los jueces de la primera instancia, ninguna circunstancia “nueva” ha ocurrido como para que Pagani quede en libertad y que por lo tanto persiste el riesgo de fuga no solo por la pena que le resta cumplir, sino también por la gravedad del hecho y las circunstancias en que se cometieron los ilícitos.

Cisterna dice que no tiene plata

En una posterior audiencia de revisión de la situación de detención, en este caso del ex ministro de economía del Chubut Víctor Cisterna, los jueces Alejandro Rosales, Karina Breckle y Marcela Pérez rechazaron un idéntico pedido efectuado a través de sus abogados defensores del ex funcionario.

Sus abogados argumentaron que Cisterna siempre se sometió al proceso penal, cumplió con todas las exigencias legales, tiene arraigo en la ciudad de Trelew y que no está en condiciones de fugarse debido a la falta de recursos y a su edad.

Cisterna fue declarado penalmente responsable por los delitos de organizador de asociación Ilícita en calidad de autor, en concurso real con exacciones Ilegales -un hecho- en carácter de autor. Fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las costas del proceso.

Lo compararon con Barreda

Los defensores de Cisterna habían argumentado en que existen convenciones internacionales de derechos humanos a las que adhirió Argentina, que justifican el arresto domiciliario a mayores de 70 años.

Nápoli destacó que el riesgo de fuga aún se mantiene y relativizó el aspecto vinculado con la edad de Cisterna. En este sentido comparó la situación de Cisterna en cuanto a su edad, con la del “caso Barreda” y además dijo que cada caso debe analizarse de manera puntual, en alusión ancianos condenados por crímenes de lesa humanidad que purgan condenas con prisión en cárceles comunes. También el fiscal Nápoli se explayó sobre la gravedad del delito en que se halló culpable al ex ministro de economía provincial.

Los tres jueces por unanimidad rechazaron el pedido de los defensores de Cisterna que deberá seguir detenido en su casa de Trelew.

Fuente: MPF