Comodoro: Concejal advierte que “la SCPL es manejada por una banda de forajidos”

El concejal Omar Lattanzio de Comodoro Rivadavia, analizó la situación de los servicios públicos en la zona, como así también la batalla campal en la que se transformó la asamblea de la SCPL celebrada en la ciudad petrolera, el pasado fin de semana.

En diálogo con Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia, advirtió que “primeramente, no se cumple lo estipulado en el estatuto, donde dice que no se pueden hacer actividades políticas ni religiosas dentro del cooperativismo; esto también lo dice la Ley 20.337 de Cooperativas y Mutuales”.

“No eran vecinos los de la asamblea”

Asimismo, Lattanio expuso que “la presidenta de la Cooperativa dice que ‘apoya’ el tema del cooperativismo y que tratará de ponerlo sobre todo, pero lo primero que hace es no cumplir con la ley ni el estatuto”, sumando a ello que “han hecho una asamblea y entiendo que los vecinos no saben qué votaron sus delegados; han llevado gente paga a manifestarse, con todo lo que eso llevó: golpes, roturas de vehículos, y no son los vecinos los que han ido”.

“Una vergüenza”

En el mismo sentido, el edil comodorense calificó dicha asamblea como “una vergüenza” y lamentó que “estamos acostumbrados a ver que hacen lo que quieren”.

“Cuando Guillermo Jones renunció a la presidencia, dijo que la Cooperativa iba a estar manejada por ‘una banda de forajidos’, y entiendo que es así; lo digo porque no nos han dado ningún tipo de información, en todo este tiempo, de cuáles son los gastos, la recaudación, cuántos empleados trabajan y si realmente hay 70.000 usuarios o más”.

“Quieren manejar la Cooperativa”

“No tenemos ningún tipo de información y hoy ha ingresado al Concejo Deliberante una reestructuración de valores que quieren manejar entre la Cooperativa, el Ejecutivo y el Ente de control de servicios públicos, lo que dejaría al Concejo sin poder avalar o analizar los aumentos de los servicios”, apuntó Lattanzio.