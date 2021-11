Chubut elige senadores y diputados nacionales

Cerca de 450 mil chubutenses están habilitados para votar este domingo para elegir entre las cinco listas que presentan candidatos para el Congreso. Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Chubut Primero, Partido Independiente de Chubut y la Izquierda, son las alternativas. La provincia contará con 244 establecimientos habilitados para sufragar. A diferencia de las PASO, este domingo no habrá una franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo ante el virus.

Elecciones 2021

En Chubut hay 449.289 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 14 de noviembre. Los votantes se distribuirán en 1338 mesas, que estarán repartidas en 244 establecimientos, como escuelas, gimnasios municipales y otros, en todas las ciudades y localidades de la Provincia.

Los electores podrán acercarse desde las 8 y hasta las 18 horas a emitir su voto, con el fin de elegir a 3 senadores nacionales y 2 diputados nacionales que representarán a los ciudadanos chubutenses en el Senado –durante 6 años- y en la Cámara de Diputados –durante 4 años-, respectivamente.

Se recomienda a cada votante mantener la distancia social de dos metros con otras personas, llevar su lapicera, no cerrar el sobre con saliva sino introducir la solapa en el interior del mismo, evitar tocar la urna y utilizar cubre boca.

Se ventilarán regularmente los ambientes cerrados, al menos 15 minutos cada 2 horas.

Votantes

Podrán emitir el sufragio todos los argentinos desde los 16 años de edad. Es importante recordar que el voto es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años y también para los mayores de 70.

Es obligatorio, en cambio, para quienes estén comprendidos entre los 18 y 70 años. Aquellas personas que no hayan votado en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, estarán igualmente habilitadas para emitir su sufragio en las elecciones generales del próximo domingo.

Las personas enfermas de Covid-19 o que sean contactos estrechos y personas con síntomas compatibles a la misma, deberán continuar con el aislamiento social que las autoridades sanitarias indiquen. Estos serán justificados en la nula emisión del voto conforme lo establecido en el artículo 12 del Código Electoral Nacional, debiendo realizar el trámite correspondiente luego.

En el caso de que un elector se presente a votar y manifieste algún síntoma de COVID, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto.

Los locales comerciales podrán permanecer abiertos prestando su servicio normalmente, a excepción de la venta de bebidas alcohólicas desde las 20 horas del sábado y hasta 3 horas posteriores al cierre de los comicios.

Cambios de mesas

Las mesas que funcionaban en la Escuela N° 46 de Puerto Madryn, se trasladaron a la Escuela N° 150 de la misma ciudad. El otro cambio que hubo fue en Río Senguer, y las mesas se trasladaron a la escuela secundaria de la localidad.

Protocolo sanitario

A diferencia de las PASO, este domingo no habrá una franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo ante el virus. La persona que presente algún inconveniente, tendrá que hacérselo saber al Comando y acreditarlo mediante un comprobante, para que se le otorgue la prioridad para votar.

Los votantes formarán una fila, de acuerdo a la mesa de sufragio que les corresponda, fuera del establecimiento, si es que la capacidad dentro del mismo no permite respetar el distanciamiento social.

Los ciudadanos no entregarán su DNI al presidente, sino que los colocarán sobre la mesa para que lo constaten las autoridades. El presidente de mesa podrá solicitar que se quiten momentáneamente el barbijo para verificar su identidad, si tiene alguna duda con el documento.

Las autoridades de mesa tampoco tocarán el sobre, sino que el votante lo tomará directamente de una pila. Los sobres no deben ser entregados a los fiscales para que los firmen, sino que los que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos y evitar tocarlos con sus dedos.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario dispuesto en todas las mesas de sufragio.

Las personas que a las 18 aún permanezcan en el exterior del local de votación recibirán un número de parte de la autoridad electoral, para de esta manera asegurar su sufragio luego de la hora del cierre de los comicios. Si después de las 18 horas hay lugar en la escuela para la gente que aún no pudo votar, se los dejará ingresar.

Los candidatos

Chubut Primero

Senadores nacionales titulares: Federico Massoni, Rosa Muñoz

Diputados nacionales titulares: Fabián Puratich, Vanesa Abril

Juntos por el Cambio

Senadores nacionales titulares: Ignacio Torres, Edith Terenzi

Diputados nacionales titulares: Ana Clara Romero, Gustavo Menna

Frente de Todos

Senadores nacionales titulares: Carlos Linares, Florencia Papaiani

Diputados nacionales titulares: María Eugenia Alianello, Rafael De Bernardi

Frente de Izquierda

Senadores nacionales titulares: Gloria Sáez y Martín Sáez

Diputados nacionales titulares: César Antillanca, Daniela Gordiola

PICh

Senadores nacionales titulares: César Treffinger, Andrea Toro

Diputados nacionales titulares: Maira Frías, Antonio Rubia