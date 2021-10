YPF formará parte del Polo Tecnológico de Comodoro Rivadavia

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, recibió este miércoles la visita del presidente de la empresa YPF, Pablo González, con quien recorrió el predio y las obras que se están desarrollando en el lugar donde se emplazará el Polo Tecnológico.

Es importante resaltar que tanto el Ejecutivo como la empresa firmaron un convenio para que la operadora, a través de YTEC (YPF Tecnología), transfiera conocimientos en distintos programas de innovación, relacionados a la actividad hidrocarburífera y energías renovables.

En este marco, el mandatario local indicó que “es muy importante esta reunión de trabajo, porque les mostramos al presidente de YPF todo lo relacionado a nuestro proyecto del Polo Tecnológico. Además, estamos teniendo avances sumamente positivos”.

“Con YPF, a través de YTEC una empresa que depende de la operadora y con la que pretendemos que sea parte del Polo, ya firmamos un convenio estratégico para continuar en este camino y es fundamental que esté al tanto del tema, que empujemos juntos por nuestra región. Esto no tiene que ver con Comodoro si no con la Cuenca de Golfo San Jorge y realmente es muy bueno tener un presidente de YPF que visite seguido la ciudad”, puntualizó.

Respecto a la importancia que la empresa de bandera nacional forme parte de este gran proyecto, Luque indicó que “es la más importante que tiene nuestro país y está en Comodoro, el otro año cumple 100 años y es un emblema tenerla porque es nuestra marca dentro del Polo Tecnológico, relacionado a las nuevas energías como las alternativas. También YPF tiene inversiones en Manantiales Behr y necesitamos que las empresas operadoras sean parte de esto, lo cual es fundamental”.

Para finalizar, se refirió al vínculo que el municipio tiene con el presidente Pablo González y expresó que “tenemos que aprovechar tener un Estado fuerte con condiciones políticas nacionales y municipales que nos permitan poder sentarnos con el sector privado y avanzar estratégicamente en este sentido. La Cuenca se caracteriza por las inversiones privadas y los recursos naturales que le brindaron mucho al ámbito privado y debemos pedirles que esa reconversión productiva sea en conjunto, porque como decía Néstor Kirchner, ningún balance cierra si la gente no está adentro”, concluyó.

Por su parte, el presidente de YPF, Pablo González, reconoció que la operadora invierte gran cantidad de recursos en materia de desarrollo e investigación. “Hace unos meces firmamos el acuerdo marco YTEC junto a la municipalidad de Comodoro y damos un paso más: venimos a conocer el proyecto de Comodoro Conocimiento y volveremos la próxima semana con el presidente de YTEC, Roberto Salvarezza y el gerente general, Santiago Sacerdote”.

Mientras tanto, “el ministro Daniel Filmus me dijo que todos los proyectos que tenían comprometidos con el presupuesto se van a cumplir, por lo cual estamos tranquilos”, afirmó.

Por otro lado –continuó- “armamos una agenda que tiene que ver con el reordenamiento territorial YPF- Municipio y por esta razón, el martes vamos a inaugurar la pileta junto al presidente de la Nación. Seguiremos avanzando en una agenda en común, me gusta visitar la ciudad y hoy quería reunirme con el intendente para preparar las reuniones de la semana que viene”.

“El año que viene cumplimos cien años y queremos llegar a cumplir con las metas ambiciosas que nos propusimos, hay temas que llevan décadas sin resolver e intentamos buscar soluciones con una relación en persona que nos permite interactuar con mayor facilidad”, exclamó Pablo González.