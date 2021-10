Ya se puede visitar Francia sin PCR negativo ni cuarentena

Los ciudadanos argentinos ahora pueden viajar a Francia independientemente de su estado de vacunación después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores francés haya agregado este país a la lista verde. Los viajeros de países de la lista verde pueden ingresar a Francia para fines no esenciales, incluso si no están vacunados contra COVID-19.

La actualización del 26 de octubre de los requisitos de ingreso a Francia agregó a Argentina a una lista de países “verdes” que está formada por la Unión Europea y los países del espacio Schengen, los microestados europeos y los siguientes terceros países: Australia, Bahrein, Canadá, Chile, Hong Kong, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Nueva Zelanda, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Senegal, Corea del Sur, Taiwán, Comoras, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y Vanuatu.

Actualizando la lista de países verdes, la autoridad francesa también ha eliminado a Bahrein y Singapur de esta lista, lo que significa que ambos países ahora caen automáticamente en la lista amarilla, que incluye a la mayoría de los países del mundo, indica Schengenvisainfo.

Los viajeros de los países de la lista verde que estén vacunados pueden ingresar al país mostrando un comprobante de su vacunación, así como una declaración jurada: no se requiere PCR ni cuarentena.

La declaración jurada es una certificación de los viajeros de que no tienen síntomas de COVID-19, ni han estado en contacto con un caso de COVID-19 en las últimas dos semanas.

No vacunados

Los viajeros de países verdes que no están vacunados o que no cumplen con los criterios para ser reconocidos como personas vacunadas en Francia se rigen por reglas de entrada diferentes.

“Los viajeros no vacunados deben presentar prueba de una prueba de antígeno o PCR negativa para Covid-19 realizada dentro de las 72 horas anteriores a la salida hacia Francia”, con respecto a los viajes desde países verdes.

Respecto a los países de la lista amarilla, de la que ahora también forman parte Bahrein y Singapur, los viajeros vacunados de estos países también pueden ingresar a Francia sin restricciones presentando un comprobante de vacunación y una declaración jurada.

Los viajeros de países amarillos que no hayan sido vacunados contra COVID-19 pueden ingresar solo si tienen prueba de que viajan a Francia con fines esenciales.

También deberán llevar una declaración jurada, una prueba de COVID-19 antes de su viaje a Francia y es posible que también tengan que hacerse otra prueba de antígeno a su llegada. También es obligatorio un período de siete días en cuarentena.

Al actualizar los mapas codificados por colores, Francia también eliminó un país de la lista roja, Irán (pasó a amarillo), y no agregó ningún otro. Hasta la fecha, la lista roja consta de los siguientes países: Afganistán, Brasil, Costa Rica, Cuba, Georgia, Moldavia, Montenegro, Pakistán, Rusia, Serbia, Surinam y Turquía.

Las reglas de entrada para los viajeros vacunados de los países rojos son las mismas que las de los viajeros de los países amarillos. Las reglas para los viajeros no vacunados también son similares a las de los países amarillos, solo que la prueba de antígeno a la llegada es obligatoria y el período de cuarentena dura 10 días en lugar de siete.