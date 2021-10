Sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa del “Pacto con Irán”

El Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a todos los imputados en la causa por la firma del Memorando con Irán, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según un fallo al que tuvo acceso Télam.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michelini hicieron lugar a los planteos de nulidad presentados por las defensas y argumentaron que el sobreseimiento tiene lugar ya que «los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito».

Los otros imputados en la causa eran Eduardo Alberto Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina Maria Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Los jueces aseguraron que «el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado las personas antes mencionadas» y lo hicieron extensivo al fallecido canciller Héctor Timerman.

Además, se dejan sin efecto las medidas cautelares de carácter de patrimonial dictadas durante el proceso, así como cualquier otra medida restrictiva.

La denuncia del exfiscal Alberto Nisman por supuesto «encubrimiento agravado» a raíz del tratado firmado en 2013 y que, según sostuvo, habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, fue cerrada por «inexistencia de delito» en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas.

Esa decisión del juez de primera instancia fue confirmada después por la Cámara Federal porteña y en mayo de 2016 por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que «no hubo delito»

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2016, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa.

La investigación quedó a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien llevaba otra denuncia vinculada a los mismos hechos, por supuesta «traición a la Patria», delito luego descartado.