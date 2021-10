Se jugó el 3° Torneo Abierto de categorías Menores

El Trelew Tenis Club fue escenario durante el pasado fin de semana, de la 3° Edición del Torneo Abierto de categorías Menores.

Del evento, fueron parte jugadores y jugadoras de la zona y de la región, con actuación destacada de los campeones Guadalupe Marina entre las niñas y de Enzo Díaz Fantilli entre los jovencitos.

Bajo la organización de la ASOTENECH, se disputó durante el pasado fin de semana, la 3° Edición del Torneo Abierto de Tenis para categorías Menores, disputándose en las canchas del Trelew Tenis Club de la ciudad valletana.

Cerca de 60 jugadores y jugadoras dijeron presente en la cita deportiva, donde se destacaron los valores de la zona, como ser el caso de la jovencita Guadalupe Marina (Tw) que fue la ganadora de Damas Sub 14 (ella es Sub 12) al quedar primera en su zona y en 2do lugar Lucia Maldonado (RW).

En tanto, en categoría Sub 2 damas, Ernestina Castro (de Puerto Madryn) venció 6/1 6/0 a Baya Lustig (RN), mientras que en Sub 12 Varones, el ganador fue Enzo Díaz Fantilli al vencer 1/6 7/5 6/3 a Tomas Atucha de buen torneo.

Por parte de la categoría Sub 14 varones, el jugador Agustino Pfister fue el ganador al superar 6/3 1/6 6/4 a Estanislao Lassaga también de buena performance en la competencia; mientras que los Sub 10, que se jugó por equipos, los finalistas fueron 1º Lucio Vulcano / Emiliano Molero Bravo (Tw) y 2º Tomas Aguirre/ Benjamín Rubio (Tw).

Sub 12 Damas

1º lugar Ernestina Castro (PM)

2º Lugar Baya Lustig (Gral. Roca)

Sub 14 damas

1ºPuesto Guadalupe Marina (Trelew)

2º Puesto Lucia Maldonado (Rawson)

Sub 16 Damas

1º García Agustina (RN)

2º Puesto Cassina Emilia (RN)

Sub 10 Por equipos

1º Lucio Vulcano / Emiliano Molero Bravo (Tw)

2º Tomas Aguirre/ Benjamín Rubio (Tw)

Sub 14 varones

1º Agustino Pfister (Tw)

2 Estanislao Lassaga (Tw)

Sub 12 Varones

1º Puesto Enzo Díaz Fantilli (PM)

2º Puesto Toma Atucha (Tw)

Sub 16 Varones

1º Puesto Cassina Augusto ( RN)

2º Puesto Capard Nicolas (Tw)

Doble Damas

Sub 12

1º Baya/Alcoleas 2º Bilis/Viglione

Sub 14

1º Baya Lustig/Maldonado

2º Flori/ Marina

Sub 16 damas

1º Cassina /García

2º Cassina / Alcoleas

Doble Varones

Sub 12

1º Pavón/Díaz

2º Atucha/ March

Sub 14

1º Lassaga /Álvarez

2º Cisterna / Pfister

Sub 16

1º Cassina / Peacok /Capard /Larrañaga