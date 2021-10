Neuquén: La investigación que determinó la circulación comunitaria de la variante Delta

El coordinador de Investigación y Desarrollo Central del Ministerio de Salud de Neuquén, Luis Pianciola, habló sobre la situación de circulación comunitaria de la variante Delta en dicha provincia.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «desde principios de 2021 tenemos un programa de vigilancia de circulación de variantes de Sars-CoV-2; el laboratorio, además de hacer diagnósticos de toda la provincia, realiza secuenciación, que es la metodología microbiológica para detectar las variantes y qué porcentaje de las mismas está circulando».

Análisis y diagnóstico

Esto último, sostuvo, «lo hacemos en forma semanal, lo veníamos haciendo de manera quincenal pero cuando aumentó la circulación de (la variante) Delta en el país lo hicimos más seguido para tener idea, en tiempo real, de qué está circulando».

Sobre esto último, manifestó que «detectamos cuatro pacientes infectados con la variante Delta, que fueron las primeras detectadas en nuestro laboratorio; ya había un antecedente de un viajero al exterior que había sido diagnosticado y aislado en Buenos Aires, y que no había llegado a Neuquén».

Los primeros casos

«Sin embargo», continuó Pianciola, «estas fueron las seis primeras detectadas en nuestro laboratorio, dos eran de viajeros que proveían de países con circulación importante de Delta, uno de Estados Unidos y otro de Perú y México; y cuatro atendidos en centros de salud de la ciudad de Neuquén, uno de ellos terminó teniendo residencia en Río Negro, pero fue atendido localmente, mientras que los otros tres fueron pacientes locales».

Circulación local

«Cuando tuvimos el resultado, empezó la investigación epidemiológica para determinar la fuente de contagio, y ahí encontramos que los cuatro pacientes no tenían relación entre sí, eran cuatro casos aislados. No tenían antecedentes de viaje al exterior, con un paciente infectado o que hubiera viajado, así que, una vez completado esto y considerando que no se puede rastrear el origen de la infección, el Ministerio decretó la circulación comunitaria de la variante Delta», apuntó el investigador.

Sin cambios en las medidas

Sobre el impacto de esto último en las medidas sanitarias provinciales, Pianciola planteó que «todavía es prematuro para hacer cualquier cambio, nosotros seguimos insistiendo en todas las medidas de seguridad que venimos difundiendo desde el inicio de la pandemia, además de completar los esquemas de vacunación para quienes aún no se hayan decidido; y hacer la consulta, ya que el virus sigue estando aunque de otra forma, por lo cual, quien sospecha tener Coronavirus, debe seguir consultando», precisando que «en Neuquén, algo más del 60% de la población tiene la segunda dosis de la vacuna aplicada, una cifra importante».