Los empleados del Banco Nación cobrarán un bono de 66.000 pesos

Un cumpleaños feliz

En momentos en que el Estado busca achicar el déficit fiscal, el Banco Nación gastará un total de $1.160 millones en un bono que le dará a sus 17.585 empleados en concepto de gratificación por el cumpleaños de la institución, que será el 26 de octubre, aunque los trabajadores lo cobraron el 4 de octubre.

Cada empleado del Nación cobrará una gratificación de 66.000 pesos, según lo acordado por la Comisión Gremial Interna de La Bancaria y autoridades del organismo. Se trata de una suma que los trabajadores de la entidad perciben por el 130 Aniversario de la creación del BNA.

Desde hace tiempo, los empleados del Nación acostumbran a recibir este bono el 26 de octubre, la fecha en que se creó el mayor banco del país, aunque en ocasiones los delegados gremiales piden anticipar una parte o la liquidación total por anticipado ante la escalada inflacionaria y el costo de vida.

Polémica en las redes

El pago de esta suma no remunerativa por parte de una entidad estatal desató la polémica en las redes sociales. “¿Cómo no vas a querer trabajar en el sector público? Bono preelectoral del día: 66.000 pesos para los 17.000 empleados del BNA…”, comentó el economista Gustavo Neffa por su cuenta de Twitter.

Un vocero del Banco Nación señaló que “hace 30 años que se entrega este bono, que no forma parte del salario. Es desde que el banco cumplió 100 años. Es un derecho adquirido, no es discrecional y se actualiza anualmente con la inflación oficial. Lo dieron todos los gobiernos en los últimos años, incluido el de Macri”.

Entre los defensores de la medida, están quienes argumentan que al Banco Nación es autárquico, registra ganancias operativas, que el pago de bonos no es ajeno al que efectúan otras entidades públicas y privadas, y que los empleados del Nación pagan el impuesto a las Ganancias, mientras que otros bancos públicos como el Provincia y el Ciudad se lo reintegran a sus trabajadores.

El pago de este bono anual es una tradición en el Banco Nación. En 2016 fue de $12.500 -cuando entonces presidía el mayor banco del país el economista Carlos Melconian-; en 2017 alcanzó los $16.000 y en 2018 fue de 21.000 pesos. Asimismo, en 2019 se pagó por esta gratificación $31.000 (abonado en dos tramos, de $15.000 en septiembre y $16.000 en octubre).

