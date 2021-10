Los Cipreses: Adjudicatarios de terrenos reclaman su titularidad ante las autoridades

Vecinos del paraje de Los Cipreses, ubicado a unos 17 kilómetros de Trevelin, se reúnen desde hace tiempo y cada 15 dias en el Concejo Deliberante de dicha localidad y solicitan hablar con autoridades para recibir una respuesta respecto de una serie de terrenos que les fueron adjudicados, para concretar la titularidad sobre ellos.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, una de las vecinas sostuvo que «hace un año y medio que venimos a diario al Concejo para que se muevan y hagan algo, pero no pasa nada; pedimos una solución porque, en mi caso, no tengo donde vivir, tengo dos hijas y me vendría genial que me den el terreno ya que estoy juntando materiales hace tres años».

«Nos cansamos»

«Lo mismo pasa con mis compañeros», señaló la adjudicataria, que integra una lista junto a otras 21 personas aunque al momento «no tengo ningún papel que me diga que soy dueña del terreno».

Por su parte, otro de los beneficiarios, de nombre Sergio, advirtió que «hasta el momento han sido puras vueltas, venimos cada 15 días para que nos digan que esperemos otros quince; ahora vienen las elecciones de noviembre, luego las vacaciones y regresarán en marzo; ahí ya vamos a estar instalados porque nos cansamos».

«Nos dicen que esperemos»

Consultada sobre la respuesta por parte de los ediles ante el pedido de una resolución concreta en la adjudicación de los lotes, otra vecina sostuvo que «por mi parte, empecé pidiendo cuando había terrenos desocupados en el loteo anterior, logré conseguir uno pero se lo dieron a otra persona; estoy viviendo en casa prestada y ya me mudé como tres veces, y estamos cansados de esperar, ya está la lista publicada en el Concejo y nos dicen que tenemos que esperar, que a fines de noviembre saldrá ‘el nuevo listado’ y que están esperando una nota del IPV porque hay otro vecino que está en el listado y tiene la propiedad a su nombre».

«Cierro el terreno y hago una casa»

«Como conclusión, los vecinos de Los Cipreses no tenemos dónde vivir, no pasa nada acá, nadie hace nada, le tiraron ahora el ‘fardo’ a Obras Públicas y tendremos que hablar con la Secretaria», planteó otra vecina, concluyendo que «podría ir, cerrar y construir mi casa, pero no es así; ¿cómo hacen los demás? Estamos esperando hace más de un año para que vayan y loteen. Espero hasta el año que viene y si no pasa nada, me cierro mi terreno y me hago una casa».