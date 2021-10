Limarieri: «El electorado dio un ‘cachetazo’ a los que no se preocuparon por la gente»

El intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, planteó la necesidad de que lleguen inversiones a nivel local de cara a dotar a la zona de mayor infraestructura, de cara a la actividad turística. Asimismo, en diálogo con AzM Radio, opinó sobre el desarrollo de la campaña electoral, teniendo en cuenta que la fórmula oficialista provincial obtuvo la mayoría de los sufragios en la localidad.

Más infraestructura

«Se llamó a licitación, estamos a la espera de que se adjudique a la mejor oferta», anticipó en cuanto a la construcción de nuevos baños públicos para la zona, ya que «teníamos un producto como Piedra Parada, reconocida a nivel mundial, pero carecíamos de infraestructura, por lo cual con esta obra vamos a dotar de un mayor servicio a quienes nos vengan a visitar».

«La gente votó gestión»

En relación a la campaña electoral, Limarieri planteó que «ganamos en nuestra localidad y quedó reflejado, en esta elección, que el electorado votó gestiones, lo mismo se vio reflejado a nivel nacional y provincial» y agregó que «en Gualjaina, como en otras localidades que están creciendo, la gente votó gestión».

«No estuvimos en la puja de las PASO»

Sobre el resultado obtenido por Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos, el Jefe Comunal analizó que «esto fue una PASO donde se elegían candidatos, nosotros no fuimos a una elección con mucha presencia, cartelería y folletería, ya que no teníamos internas; por el contrario, en el espacio de Cambiemos se medían dos fuerzas representadas por el radicalismo y el PRO, ahí estuvo la cuestión, en ver quiénes van a ser los candidatos para noviembre, pero nosotros no estuvimos en esa puja».

«Hay que llegar con el mensaje»

En el mismo sentido, opinó que «en noviembre la elección va a ser totalmente diferente» y, consultado sobre la posibilidad de que se baje la lista de Massoni y Fabián Puratich ante un eventual requerimiento del Gobierno Nacional, respondió que «hay que separar las cuestiones: el FDT debe preocuparse por llegar con el mensaje, ya que el mensaje de la gente fue muy fuerte, no pienso si nosotros (por Chubut al Frente) les sumamos o no; ahora vamos a ir con una propuesta seria, abocados cien por cien a la campaña, demostrando que nuestro mensaje se transformará en hechos el día en que nos toque representar a los chubutenses en el Senado y en (la Cámara de) Diputados; los otros espacios políticos se preocuparán por ellos mismos».

«Cachetazo»

«El electorado le dio un cachetazo a muchos de los (pre)candidatos que no se estaban preocupando por los intereses reales de todos los chubutenses, y ahora sí están viendo que era necesario, pero hasta 20 días atrás no lo decían», concluyó.