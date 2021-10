Impusieron un nuevo cepo al dólar Bolsa y a pagos de importaciones

El Gobierno avanzó este martes en una serie de medidas para limitar el drenaje de reservas producto de la intervención del Banco Central para frenar la escalada de los dólares financieros.

Por un lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció un nuevo cepo al dólar, una suerte de cepo XXL, ya que hace menos de dos meses habían sacado otro cepo.

En concreto, a través de la Resolución General 907, el organismo dispuso que que sólo se podrá comprar un máximo de 50.000 nominales de bonos de ley local, la mitad que hasta ahora, lo que da un total de u$s 19.000 por semana.

La medida fue dispuesta al mismo tiempo que el Banco Central también anunció que limitará la precancelación anticipada de importaciones hasta fines de mes, con el mismo objetivo.

Por la noche, en un comunicado, la CNV anunció que dictó la Resolución 907 «en coordinación con el BCRA y el Ministerio de Economía de la Nación, con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real, en el marco de la política económica actual».

En ese sentido, «estableció una serie de medidas relativas a la concertación de operaciones con valores negociables con liquidación en dólares estadounidenses, tanto en jurisdicción local como extranjera».

La cuenta que hicieron en el directorio del Banco Central fue que si sigue la intervención de u$s 30 millones por día para mantener al dólar Bolsa subsidiado en $ 176, de acá hasta las elecciones del 14 de noviembre, se pueden evaporar casi u$s 1000 millones de las reservas.

Esto puede presionar al dólar blue, ya que había muchos billetes que venían del puré que se hacía comprando dólares en la Bolsa y revendiendo en el blue.

«¿Así creen que se fortalecerá la economía? ¿Con más cepo y más restricciones?», se preguntaban en forma retórica en las mesas. Fuente: Cronista