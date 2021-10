Guardaparques y Prefectura rescataron a un lobo marino que se encontraba en peligro

En la tarde de ayer, y como resultado de un trabajo articulado entre Guardarques Municipales y Prefectura Naval Argentina, se instrumentó de manera exitosa el Protocolo de Rescate de Fauna Marina, logrando salvar así a un lobo marino de dos pelos, que fue hallado herido en el Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn.

El protocolo dio inicio cuando personal de la Dirección de Conservación de la Secretaría de Turismo fue alertado sobre la presencia del animal sobre las escaleras del Muelle con una gruesa tanza sobre su cuello. En consecuencia y de manera inmediata, Guardaparques Municipales del ANP El Doradillo asistieron al lugar con los elementos adecuados y, tras realizar las maniobras correspondientes, lograron retirar el elemento del mamífero.

Cabe destacar que la Municipalidad de Puerto Madryn integra la Red de Fauna Costera y viene llevando acciones a fin de concientizar a la población sobre la importancia de evitar que los residuos plásticos lleguen al mar. Sogas, tanzas y otros tipos de desechos impactan directamente sobre nuestra fauna.

Respeto

A lo largo del año, suelen aparecer en las playas de nuestra costa, distintas especies de aves y mamíferos. Esto se debe a que es su hábitat y a procesos naturales como migración, reproducción, alimentación, agotamiento o enfermedades. Pueden aparecer también heridos, enmallados, con sunchos en su cuello o cuerpo y es por esto que dejar basura en la playa afecta directamente a la fauna marina.

En cualquiera de los casos se solicita a los vecinos no cortarles el acceso al mar, no permitir que se acerquen los animales domésticos, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar, ni tomar ninguna medida (esperar personal especializado). Es importante respetar su espacio, dejarlo descansar sin perturbaciones, no acercarse. Se puede colaborar en estas situaciones alejando las personas y mascotas del animal.

En caso se encontrar algún ejemplar de fauna marina dar aviso inmediatamente al 103, donde Protección Civil municipal se pondrá en contacto con personal especializado que pueda atender profesionalmente la situación.