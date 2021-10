Gran performance de los comodorenses en el Mundial de Egipto

Los peleadores de kickboxing de Comodoro Rivadavia, Pierina Segura y Luciano García, formaron parte de la Selección argentina que representó al país en el Campeonato Mundial WKF en El Cairo, Egipto.

Ambos lograron viajar gracias al apoyo del estado municipal, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes, consiguiendo tres medallas cada uno en sus respectivas competencias que se llevaron adelante del 18 al 24 de octubre.

Bronce para Segura, Oro para García en la cita Mundial

Pierina Segura fue parte de una delegación argentina de más de 30 competidores que tuvieron grandes actuaciones en tierra africana. La kickboxer del Dojo Serpiente cumplió con creces su participación en el Mundial de la World Kickboxing Federation, donde obtuvo tres medallas: dos doradas y una de bronce.

«Me fue bastante bien, me podría haber ido mejor pero es todo muy estresante. Fueron tres días de competencia, más el pesaje, más estar lejos. Pero no hay excusas, ante todo el equipo argentino se impuso, pisó fuerte acá en Egipto, hasta llevamos un cinturón del mundo. Por eso sabemos que hicimos un trabajo muy satisfactorio, tanto para los profesores como para cada peleador», expresó la comodorense.

En este marco, remarcó que «solo tengo palabras de agradecimiento para los que me hicieron llegar hasta acá. Fue increíble el esfuerzo de todos y la verdad es que pudimos sobrellevar todas las peleas. Competí en full contact, ganando en 50kg y en Light contact, llevando la medalla de oro en ambas».

A su vez, detalló que en kick boxing «conseguí el bronce, así que más que feliz. Es increíble lo que se vive en un mundial y Argentina estuvo a la altura, dando espectáculo en cada pelea», subrayó Segura.

Por su parte, el luchador Luciano García se quedó con la presea de oro en Kickboxing Light, venciendo a dos peleadores oriundos de Polonia. Además obtuvo la medalla de plata en Kickboxing Low Kick, donde cayó contra un compatriota argentino y se llevó la de bronce en Full Contact, perdiendo en semis con el campeón.

«Estoy contento, muy felices con mi entrenador Alejandro Mellado. Logramos la medalla de oro de Kick Light, que es kick boxing en tatami, mientras en Low kick conseguimos la de plata y en full contact perdí contra el campeón francés. Fue una experiencia única», señaló García.

Además, resaltó estar «orgulloso de los resultados, del nivel que se pudo dar y por toda la Selección argentina, que nos llevamos más de 15 medallas doradas. Estamos con ganas de volver al país ahora para disfrutar este momento con la familia», concluyó.

Previamente, ambos estuvieron preparándose durante un mes en Buenos Aires a las órdenes del referente nacional Cristian Bosch, del Dojo Serpiente. Ahora emprenderán su regreso el próximo miércoles rumbo al Aeropuerto de Ezeiza, para luego volar a Comodoro Rivadavia, donde tienen planeado arribar el día jueves a las 20 horas.