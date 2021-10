«Este año ha sido muy bueno para el presupuesto provincial», aseguró Antonena

El ministro de Economía de la provincia, Oscar Antonena, participó de los festejos por el aniversario de Camarones y dialogó con Azulmedia respecto a la situación económico-financiera de Chubut. Confirmó que continuarán las paritarias con diversos sectores del sector público y anticipó la cancelación de la deuda con Salud y Policía.

“El gobernador siempre dijo que, en la medida que podamos, se va a ir mejorando la propuesta y esto es parte de lo que se va a discutir en la mesa salarial”, indicó Antonena al tiempo que agregó que el “10 por ciento de aumento tiene que ver con el comienzo de la actualización, ya que no había paritarias hace más de dos años, lo que no implicó que no se reconocieran las cláusulas gatillo».

Comparativo anual

El ministro aseguró que «este año ha sido muy bueno para el presupuesto porque hemos podido cancelar la deuda atrasada. El año pasado, en esta misma época, estábamos debiendo el aguinaldo, dos masas salariales, no sabíamos cómo pagar el primer rango. Hoy por hoy estamos poniendo al día a la totalidad de los agentes públicos y comenzamos a tener una recomposición. Es cierto que no es la que nos gusta dar, pero también es cierto que venimos de una crisis muy profunda».

Inequidad

Respecto a las desigualdades que se dan dentro de la administración pública en cuanto a lo salarial, Antonena explicó que ello tiene que ver con el resultado de diversos convenios colectivos: «Hay convenios que a la provincia le generan incrementos muy fuertes, de manera tal que siempre estamos dispuestos a poder mejorar esto, porque en definitiva todos somos el Estado».