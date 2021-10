El dólar blue trepó a $195 y alcanzó su máximo histórico

El dólar blue volvió a trepar. El paralelo anotó este viernes un alza de $ 4 para cerrar en $ 192 para la compra y $ 195 para la venta, con lo cual aceleró la tendencia alcista que empezó a mostrar en las últimas ruedas y alcanzó su máximo histórico, al que había llegado hace un año atrás.

De esta manera, la cotización informal registró un avance de $ 8,5 durante la semana. Además, con este último incremento, amplió la brecha a más de 96% respecto al tipo de cambio mayorista, mientras que con el minorista se ubicó por encima de 86%.

Los dólares financieros, una vez más, volvieron a estabilizarse sobre el cierre, luego de haber operado alcistas al interior de la jornada. De este modo, el MEP y el contado con liquidación (CCL) finalizaron con un leve avance de 0,2%, apenas por encima de los $ 179.

El mayorista, en tanto, cerró en $ 99,39, dos centavos arriba del cierre previo, mientras el minorista se mantuvo en $ 104,75 en Banco Nación y en $ 104,94 en el promedio de las entidades. De esta manera, el dólar «solidario» cotiza en $ 173 en promedio, unos $ 22 por debajo del blue.

En la plaza mayorista, el BCRA obtuvo un saldo a favor de u$s 5 millones tras su intervención, en una rueda con un alto volumen operado (u$s 536 millones de contado). Así, acumuló en la semana más de u$s 180 millones en compras netas y mantiene en el mes alrededor de u$s 500 millones.

Hay un concepto básico en la historia económica que en la Argentina -por su triste historia de crisis- es ultra conocido: no podés controlar precios y cantidades a la vez. Se puede, eventualmente y por un lapso de tiempo, controlar una de ellas. Pero nunca las dos.

Esa máxima es la que intentó desafiar el Gobierno con el dólar. Y el resultado está a la vista: desde que colocaron el nuevo cepo (5 de octubre pasado), el dólar blue pasó de $185 a $195 y el Senebi (el que se opera en forma privada) saltó de $190 a $201. Subieron 10 pesos en ambos casos, algo así un 5%. En términos nominales están récord, pero en cuanto a la brecha aún no. ¿El billete irá por más? Lo que sucede más allá de la General Paz pareciera que sí.

En doce ruedas (porque hubo feriados) el salto del dólar complica aún más a un Gobierno sin brújula en lo económico. Para peor, la sensación en la calle es que sin la presencia de un plan económico, el panorama luce aún más preocupante.

El nuevo récord del blue, en $195 tampoco refleja lo que sucede más allá de la Ciudad de Buenos Aires. Según Gustavo Neffa, director de Research For Traders, en el Conurbano el dólar informal lo venden entre $200 y $205. Y en otras provincias como Rosario, Córdoba y Mendoza el blue ya se vendía a $200.