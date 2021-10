Dos barcos artesanales se hundieron en Caleta Córdova

Este lunes por la mañana, el Personal de la Prefectura “Nivel V” de Caleta Córdova observó el faltante de dos embarcaciones que se encontraban en rada fondeadas al borneo. En el marco del intenso temporal de viento que se registra desde este domingo se verificó el hundimiento de dos pesqueros que no estaban operativos.

Se constató que trataba de los buques pesqueros de Rada o Ria Agustina (MAT. 03130) y Leyenda (MAT. 01735M), fondeados en Rada interior CORD, los cuales se hallaban con sus cascos hundidos.

Al inspeccionar, no se encontraron manchas oleosas sobre la superficie del agua. También informaron que no resultaron afectadas personas ni otras embarcaciones. Se puso en conocimiento al Juzgado Federal y no se iniciarán actuaciones judiciales.

El director del puerto, Rolando Caviglia, dijo a División Noticias de AzM TV – Canal 9 de la Patagonia que «eran dos buques que no estaban operando por suerte, porque no tienen casi combustible ni nada. El viento fuerte los hundió. Ya se tomaron todos los recaudos y los controles de derrames. Y ahora estamos esperando que se dé el clima propicio para actuar en consecuencia».

«Los empresarios dueños de los barcos contrataron buzos para que cuando estén las condiciones bajen para constatar si tienen alguna rotura y habrá que armar un plan para reflotarlos y sacarlos a seco”, agregó.