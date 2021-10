Desde Chubut, Alberto Fernández bregó por un “acuerdo social sin exclusiones”

El Presidente Alberto Fernández encabezó en Comodoro Rivadavia un acto político de respaldo a los candidatos del Frente de Todos en Chubut y prometió “toda la garra” para alcanzar los objetivos fijados por su gestión. Remarcó la necesidad de llegar a un “gran acuerdo social sin exclusiones” que no deje “a nadie afuera”. Además, rechazó la propuesta opositora de reformar el régimen de indemnizaciones y pidió que los empresarios “arriesguen e inviertan” en el país.

Uno de los puntos más álgidos del discurso presidencial giró en torno a la propuesta de reformar el régimen de indemnizaciones por despido. “Hubo un tiempo en el que nos distinguimos en el mundo, porque teníamos educación y salud gratuita; y un día llegó el peronismo y le dio derechos sociales a los que trabajan. La mejor Argentina fue la que dio derecho y a medida que los fuimos perdiendo fuimos una peor sociedad”, planteó a modo de introducción.

Luego, Alberto Fernández aseguró que cuando escucha que la mejor solución para combatir el desempleo es que los empresarios no paguen indemnizaciones a los trabajadores, les contesta: “Ni loco, a esa idea no. Sí al trabajo”.

Efecto pandemia

«Todo aquello que queríamos hacer, cuando el 10 de diciembre (de 2019) con (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) llegamos al Gobierno, lamentablemente se postergó el día 99, cuando pasó lo que todos ya sabemos», recordó el jefe de Estado.

Fernández se mostró confiado y dijo: «Yo siento que estamos en el día 100 y ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos».

«Lo que le prometo a ustedes es que vamos a poner toda la garra para que en los dos años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos hacer en cuatro y que en dos la pandemia no dejó», señaló Fernández.

Para esto, el mandatario pidió «la unidad y acompañamiento» y redobló su compromiso con la ciudadanía y en particular con Chubut, donde se realizó la reunión del Gabinete federal.

Junto a los candidatos del FdT

En esa línea, el mandatario anunció para la provincia patagónica inversiones por más de 12.176 millones de pesos y frente a una multitud en la ciudad de Comodoro Rivadavia dijo: «Llego para ratificar mi compromiso con ustedes y para volver a firmar el contrato que firmamos el 27 de octubre de 2019. Vamos a hacer entre todos la Argentina que queremos y que nos merecemos, sin exclusiones». En el escenario, Fernández se mostró junto a los candidatos a senadores Carlos Linares y Florencia Papaiani, que se enfrentan a la lista del gobernador, Mariano Arcioni.

Chubut clave

«Les pido que en noviembre voten la boleta que lleva a Carlos y Florencia para que Chubut sea parte de la nueva argentina que queremos construir», lanzó. En las PASO, la lista que encabeza Linares quedó en segundo lugar con el 26,38 por ciento de los votos y la del gobernador tercera con el 13 por ciento. Por separado, se enfrentaron a Juntos por el Cambio que, con sus tres listas, acumuló casi el 40 por ciento de los votos.

Se trata de un territorio complicado para el oficialismo ya que es la única provincia donde el Frente de Todos pone en juego tres bancas de senadores y, si el resultado de las PASO se repite, perdería dos. Ese panorama, que complicaría el quórum en la Cámara Alta presidida por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es lo que el Gobierno trata de evitar.

“Respuesta a todos los argentinos”

En el encuentro, Fernández puntualizó que “para nosotros es importante dar respuesta a todos los argentinos” y dijo que para eso necesita “de la fortaleza, del acompañamiento y de la unidad de todos”. “Vamos a poner toda la garra para que en los dos años que vienen, podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en cuatro, y que durante dos no pudimos por la pandemia”, prometió el mandatario sentado en una mesa que formaba un cuadrado, desde donde podía ver a todos los funcionarios y dirigentes provinciales que lo escuchaban con atención.

Con críticas a la oposición

El Presidente se dirigió a un predio al aire libre donde lo esperaba una multitud con banderas de distintos sindicatos como Uocra, Camioneros, y Petroleros. En su discurso se centró en críticas a la oposición y subrayó la importancia de construir un nuevo país después de la pandemia: «Atrás quedó un tiempo muy ingrato que padeció la Argentina. Ser sobrevivientes nos obliga moralmente a cambiar la realidad que hasta aquí vivimos porque ese mundo lo único que dejó en evidencia es la desigualdad que existe». Sobre ese punto, sostuvo que «la sociedad que hay que construir no supone menos derechos, sino más derechos». En ese sentido, remarcó la necesidad de consolidar un acuerdo social con diferentes sectores para que en Argentina crezca el trabajo.