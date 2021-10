David Rodríguez se enfoca en París 2024

El atleta esquelense hoy en día radicado en Esquel, David Rodríguez, fue segundo en los 42K de Buenos Aires y consagrándose como campeón argentino de esta prueba, luego de llegar tras el boliviano Héctor Garibay.

Campeonato argentino y objetivo JJOO para Rodríguez

El atleta chubutense David Rodríguez, llegó segundo en los 42K detrás del boliviano Héctor Garibay y se consagró campeón nacional de maratón en la tradicional Maratón de Buenos Aires, competencia que se desarrolló el pasado domingo en CABA.

El atleta oriundo de Esquel y radicado en Comodoro se consagró campeón argentino – el domingo- al lograr el segundo puesto en la Maratón Internacional de Buenos Aires 2020, título que no se había disputado por la pandemia.

El deportista tras arribar a la meta detrás del boliviano Garibay, se consagró Campeón Nacional de Maratón 2020, título que no se había disputado por la pandemia. El podio nacional lo completaron Ulises Sanguinetti y Lucas Báez.

“Estaba convencido de lo que estaba haciendo, porque correr una maratón no es fácil, con más de dos horas con mucha exigencia por tantos kilometrajes que se suman y por la exigencia” aseguró el atleta.

“Me sentía con seguridad de hacer esta prueba porque venía entrenando mucho y lo que paso en la carrera fue lo que habíamos preparado, más entrenando en Comodoro, que nos llevó a tener un poco una diferencia arriba y quedarnos con el Campeonato Argentino” explicó este martes, David Rodríguez.

El próximo objetivo para el atleta radicado en Comodoro es buscar marca olímpica de cara a los Juegos Olímpicos en Paris (Francia) 2024.

“Tengo que trabajar mucho en esta distancia, pero con proyección porqué correr una maratón no es fácil, pero haciendo las cosas bien sé que tengo muchas chances de poder logar el objetivo máximo y sueño de todo corredor que se dedique a esto. Le vamos a dar trabajo y tiempo” sostuvo.

Sobre el final agradeció a “los que hacen posible todo esto, tuve un 2020 difícil, a mi señora Salome, la motivación, siempre, de mis hijos, en especial a Hugo Berra que siempre me está dando una mano, Kasike Team, Team Fénix, a la gente de Optima que me ayuda con la recuperación muscular. Al Estado Municipal”.