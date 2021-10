Con Elliot recién incorporado, Gimnasia emprende vuelo al Súper 8

El próximo miércoles, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzará a jugarse el Súper 8 del Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol en Córdoba, ante QUIMSA.

El duelo, será importante para los de Martin Villagrán, que viajarán rumbo a la sede única del certamen esta noche de lunes, con la presencia del recientemente confirmado como refuerzo, Marcus Elliot.

“El Verde” con objetivo Súper 8

Tras realizar la cuarentena en Comodoro Rivadavia, el extranjero de 37 años, Marcus Elliot, se acopló a los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima el último sábado en el Estadio Socios Fundadores.

Allí, bajo las órdenes del entrenador Martín Villagrán, conoció a sus nuevos compañeros de equipo; quienes ajustan detalles para su participación en las Semifinales del Torneo 20 de la Liga Nacional de basquetbol.

Vale destacar que el plantel profesional viajará esta noche de lunes rumbo a Córdoba, donde afrontará su cruce por los cuartos de final del Súper 20 ante Quimsa, el miércoles desde las 18:30 horas en el Ángel Sandrín.

El escolta Ramiro Stehli, cumpliendo en “sueño del pibe”

El escolta juvenil Ramiro Stehli, arribó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia desde el Torneo Federal y, tras una muy buena fase regular, analiza su rendimiento, lo que va de este Súper 20 para el equipo y al próximo rival, como lo es QUIMSA.

El jovencito, fue uno de los puntos fuertes de este Gimnasia en la primera parte de la competencia fue el juvenil debutante que tuvo el equipo, Stehli, fundamental para el funcionamiento del Mens-sana en estos nueve encuentros (7 triunfos y 2 derrotas). Promedió 6.8 puntos, 1.4 rebote, 0.8 asistencia y 1.0 recupero en 20 minutos por juego, lo que lo convirtió en una rueda de auxilio ante las lesiones que sufrió el elenco de Comodoro.

Por los cruces de cuartos de final del Final 8, Gimnasia se medirá ante Quimsa, el próximo miércoles desde las 18:30 horas en el estadio Ángel Sandrín de Córdoba.

«Creo que partido a partido fuimos jugando mejor. Tuvimos la desgracia de sufrir un par de lesiones que nos complicaron por momentos, pero supimos hacer que esas ausencias se noten lo menos posible y siempre sacando algo positivo de cada juego», señaló el escolta de 19 años, que arribó a Comodoro desde Los Indios de Moreno, del Torneo Federal. Justamente, el basquetbolista oriundo de Buenos Aires tuvo su estreno en la máxima categoría. «La verdad que estoy muy contento, era algo que no esperaba y que se haya dado me pone muy feliz», sostuvo Stehli.

En cuanto al cruce que llevarán adelante contra Quimsa, el chico expresó: «Va a ser un partido duro y la preparación es la que venimos teniendo en estas semanas, mejorando como equipo y siempre juntos. Daremos lo mejor de cada uno para sacar este duelo a nuestro favor».

Horarios y televisados del Final 8

Los cruces, sus horas y la plataforma para ver todos los partidos del Torneo Súper 8 del Súper 20 de la Liga Nacional, cotejos a jugarse desde el próximo miércoles 27 en el estadio de Instituto en Córdoba, donde se conocerá el primer campeón de la temporada.

Cada vez falta menos para conocer al primer campeón de la temporada: el Final 8 que se disputará en el Ángel Sandrín de Córdoba está a la vuelta de la esquina y ya se conoce el cronograma de los cruces y los partidos que serán televisados por TyC Sports y DirecTV, además de aquellos que irán por TyC Play y La Liga Contenidos.

San Martín, Ferro, Boca, La Unión, Gimnasia, Quimsa, Obras y el local Instituto irán por el título de este Súper 20 desde el miércoles 27, el día en que se jueguen los cuatro duelos de cuartos de final. El jueves 28 será la jornada de semifinales, mientras que la gran final tendrá lugar el sábado 30.

A continuación, el cronograma del Final 8: miércoles jugarán San Martín (C) vs. Ferro Carril Oeste a las 13:30 horas por La Liga Contenidos / TyC Sports Play.

Boca Juniors vs. La Unión (F), a las 16:00 horas por DirecTV, Gimnasia y Esgrima (CR) vs. Quimsa desde las 18:30 horas con transmisión de La Liga Contenidos / TyC Sports Play.

En tanto, Instituto vs. Obras jugarán desde las 21:10 horas con TV de TyC Sports.

El jueves 28 serán las Semifinales, a jugarse en los horarios de 18:30 con televisación de La Liga Contenidos / TyC Sports Play y 21.10 horas la otra Semifinal con trasmisión de TyC Sports.

El sábado, será la Final del certamen a jugarse el Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2, desde las 11 horas y con televisación de TyC Sports.