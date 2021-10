Aluar abrirá una nueva planta en Puerto Madryn y creará 600 puestos de trabajo

La empresa productora de aluminio Aluar anunció este miércoles la puesta en marcha de una nueva planta en la ciudad de Puerto Madryn, en la que creará 600 puestos de trabajo. La compañía incrementará en 106.000 toneladas su producción de aluminio y aumentará u$s250 millones de exportaciones. El presidente Alberto Fernández recibió al titular de Aluar, Javier Madanes Quintanilla en la Casa Rosada.

En la oportunidad se concretó la firma de una carta de intención entre el Estado nacional y la empresa Aluar para la reactivación y el desarrollo en forma sustentable y a largo plazo de la cadena de valor del aluminio primario.

Del acto de firma participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y de Energía, Darío Martínez, además del presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla.

Aumenta su capacidad de producción

En una conferencia de prensa brindada tras la firma, Kulfas destacó el compromiso de inversión «a partir de un nuevo esquema de funcionamiento que generará nuevos empleos y más exportaciones» por parte de Aluar.

Darío Martínez, por su parte, anunció «la decisión de garantizarle el precio de la energía» a Aluar, lo que le permitirá a la empresa «ser competitiva y recuperar puestos de trabajo».

«Esto permitirá a Aluar aumentar su capacidad de producción en 106 mil toneladas y una balanza positiva con un incremento en 250 millones de dólares», dijo Martínez.

Generará 600 nuevos empleos

Por último, Madanes Quintanilla dijo que el plan contempla la puesta en funcionamiento de una nueva planta en la ciudad de Puerto Madryn y la creación de 600 puestos de trabajo, de la mano de «un compromiso de fuerte inversión en matriz energética».

El anuncio forma parte de un compromiso de la firma de aumentar en 106.000 toneladas su producción de aluminio y el incremento de US$ 250 millones de dólares de exportación.

Recuperación de Aluar

La semana pasada, Aluar reportó una recuperación de sus utilidades por $4.379,6 millones durante el ejercicio anual cerrado el 30 de junio último y buenas expectativas para el terreno local y extranjero.

La recuperación informada por la empresa representa una variación positiva (en valores constantes) de $9.873,7 millones respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, cuando se registraron pérdidas por $4.963 millones.

En una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires comunicó que, al cierre del ejercicio económico, la planta de Puerto Madryn “se encuentra operando en torno al 75% de su capacidad productiva”.

Eliminación de las indemnizaciones

El empresario Javier Madanes Quintanilla, CEO de Aluar, aseguró que “no es oportuno” debatir una reforma laboral y se desmarcó del reclamo por la eliminación del pago de la doble indemnización y la suspensión de despidos, que rige desde finales de marzo de 2020. Además, reveló detalles del encuentro que mantuvo ayer junto a otros empresarios con Alberto Fernández.

En diálogo con AM750, Madanes Quintanilla afirmó que “no es oportuno hablar de la reforma laboral en este momento” porque es necesario enfrentar “otras prioridades, como poner al país otra vez en marcha”.

De este modo, el CEO de Aluar se desmarcó del planteo que hicieron meses atrás varios industriales, entre ellos el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que pidió no sólo una reforma laboral, sino eliminar la suspensión de despidos y el pago de la doble indemnización, que rige al menos hace fin de año.

Madanes Quintanilla fue uno de los invitados a la reunión del martes de la que participó una docena de empresarios con Alberto Fernández en Casa Rosada, donde el presidente planteó estrategias para encarar la generación de empleos y dio detalles de las negociaciones con el FMI por la reestructuración de la deuda.

Los ejes de la reunión

“Alguno de los invitados mencionó el tema de la eliminación de la prohibición de despidos, pero el presidente fue claro: hablar de ese tema sin la representación sindical no es factible, y dio a entender que por ahora no es posible”, sostuvo el empresario, que afirmó que se trata de un tema para “retomar una vez solucionada la crisis sanitaria y con la presencia de los gremios”.

“Como segundo tema de interés común fue la cuestión laboral, el modelo a futuro distinto, una cuestión en la que no todos compartimos la modalidad de encararlo. Algunos hablaban de una reforma laboral, otros, entre los que me incluyo, pensamos en la búsqueda de consensos”, señaló.

Además, detalló que “el presidente planteó la búsqueda de una mesa con empresarios y sindicalistas para buscar un acuerdo social lo antes posible, supongo que después de las elecciones”.