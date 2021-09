Juntos en Pirámides

Según trascendió, este fin de semana se concretaría un encuentro de Juntos por el Cambio en Puerto Pirámides. Las tensiones no han cesado en la coalición tras el resultado electoral del pasado 12 de septiembre cuando la lista encabezada por el PRO se quedó la interna. Sin embargo, los referentes de las fuerzas políticas que integran el frente electoral no desconocen la importancia de mantener e incluso mejorar la performance de las PASO, y en ese contexto es que habrá una cumbre para definir la estrategia de cara al 14 de noviembre. Mientras tanto el armado de la lista de senadores ha llegado a la Justicia que deberá dirimir sobre el particular, aunque las chances resultan exiguas dado el texto de la ley que no prevé integración en la categoría senadores. Por cierto, en la invitación al cónclave se solicita, llevar su propia agua.