Investigan a Massoni por detener ilegalmente a un hombre

La juez Mirta Moreno cuestionó en duros términos al ministro de Seguridad, Federico Massoni, por intervenir en la detención de una persona con pedido de captura, al advertir que el accionar del funcionario interfirió en el procedimiento. La magistrada se basó en la observación de un video que se puso a consideración en el que se observa al ministro de Seguridad junto a jefes policiales, incurriendo en delitos que deben ser investigados, y en el mismo sentido, exige que el Gobierno provincial tome medidas.



La resolución de la Juez Mirta Moreno

“Debo celebrar la posición que toma el señor fiscal en cuanto a las circunstancias que hemos visto y hemos advertido con sorpresa de la forma en que se ha llevado a cabo la detención de una persona”, indica en un pasaje de la Resolución la juez Moreno.

Aludiendo a la exposición del fiscal general Enrique Kaltenmeier, la juez sostiene que éste “repitió en dos oportunidades que esto se trató de una acción burda, y yo diría que más que burda, me hace recordar al proceder policial que lamentablemente se vivió en los años setenta cuando el personal policial entraba a las viviendas, faltaba el Falcon verde”, sostuvo Moreno al remarcar: “estamos en el año 2021 en donde estamos frente a un estado democrático, un estado de derecho y donde el respeto a los derechos de las personas está no solamente salvaguardado en la Constitución Provincial y también la Nacional, sino que acarrea una responsabilidad internacional, a partir de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional”.

“He apreciado al menos tres delitos cometidos por un particular, o cuatro quizás”, afirma la juez en clara alusión al ministro Massoni y en ese punto pone de manifiesto la importancia de que el Ministerio Público Fiscal investigue los hechos.

Una vez más la magistrada menciona el video que fue exhibido en la Sala de Audiencias y cuestionó en duros términos a los altos mandos de la Policía, “jefe de policía, jefe de unidad regional, segundo de unidad regional y el mismo ministro de seguridad, particular que nada tiene que hacer en ese lugar, nada tiene que supervisar en ese lugar, nada tiene que hacer en un móvil policial porque la misma ley lo prohíbe”, indicó.

En ese contexto Moreno afirma que independientemente de los argumentos de la Defensa que pide se investigue como violencia institucional, “esto debe ser puesto en conocimiento del señor Gobernador”, dijo la jueza poniendo de manifiesto que se trata de un hecho altamente reprochable por las características del mismo, violatorio de derechos, y que involucra a personas que no pueden desconocer la ley.