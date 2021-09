«En 2023 el PJ será competitivo si logramos revertir este resultado», advirtió Papaiani

La candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Florencia Papaiani, analizó el contexto nacional y provincial de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre y la derrota que sufrió el sector en todo el país. Durante su participación en Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia planteó que «tuvimos que aceptar los resultados y escuchar a la gente, fue la encuesta más real ya que manejábamos otro tipo de información” y aseguró que “nos pusimos rápidamente a trabajar, es una etapa donde tenemos que escuchar a todos y todas, a todos los sectores del partido justicialista”.

Asimismo, Papaiani recalcó que “estamos elaborando nuestras propuestas y es más un trabajo interno y silencioso, pero estamos convencidos que modificando algunas cuestiones que sí dependen de nosotros, podemos revertir el resultado de la elección”.

Sobre la situación que atraviesa el gabinete nacional, con pujas internas y recambio de ministros y funcionarios, la dirigente del PJ planteó que “no me sentí cómoda con que las cosas se muestren públicamente, pero si hay algo que a todos nos queda claro, es que a nivel nacional fue un mensaje que la gente dio; el bolsillo de la gente repercutió mucho en esta elección”.

Por otro lado, Papaiani señaló que “ya están todos manos a la obra para solucionar los problemas, más allá de lo que produjo la pandemia venimos con una crisis importante y ese es el mensaje principal que nos ha dejado la gente”.

En cuanto a la posibilidad de revertir el resultado y alcanzar dos bancas en la Cámara Alta el 14 de noviembre, manifestó que “hay análisis de la elección donde puede verse qué variables económicas no nos acompañaron, pero también puede hacerse una autocrítica para determinar qué cosas pueden hacerse distinto hacia adentro de los espacios en cada localidad”.

“El peronismo de cara a 2023 va a ser competitivo si logramos revertir este resultado, no dudo en que estamos en ese camino”, puntualizó la candidata.

También, comentó que “recorrimos diferentes lugares y lo cierto es que hay gente que ha perdido su trabajo y no se ha podido reinsertar, y otra que no llega a fin de mes, y si podemos lograr que eso se revierta de cara a noviembre, creo que ello puede colaborar muchísimo; y, por supuesto, este trabajo ‘puertas adentro’ de las localidades ya que no todos dimos el cien por cien en esta elección, tal vez basándonos en información que terminó siendo errónea y en encuestas que daban ciertos números que no fueron los reales”.

“Pensando en el enojo de la gente y llegando a más vecinos y vecinas, no dudo en que se genere expectativa para nuestro espacio”, apuntó la dirigente justicialista, y en relación a las críticas del espectro sindicalista, principalmente de Jorge “Loma” Ávila sobre la falta inclusión de figuras gremiales en la campaña, reconoció que “falto más diálogo en esta elección, pero quiero dejar en claro que más allá de los nombres en la boleta, lo que está en juego es importante”.