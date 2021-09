El Tae Kwon Do se reencontró en la “Copa Ciudad de los Vientos”

El pasado fin de semana, se realizó con éxito la séptima edición de la Copa Ciudad de los Vientos de Tae Kwon Do ITF en el Gimnasio Municipal N°1, donde participaron gran cantidad de escuelas de la región y se realizó un cálido y emotivo homenaje al maestro local Rodolfo Nacer y al caletense Fernando Tapia.

La Copa quedó en manos del Grupo Patagonia de Orlando Velásquez, que tuvo la mayor cantidad de participantes.

La vuelta a la actividad

La ciudad de Comodoro Rivadavia fue sede una vez más de la Copa Ciudad de los Vientos de Tae Kwon Do ITF, organizada por el Centro Educativo Comodoro Rivadavia dirigido por el instructor Jonatan González (V Dan), con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal. La Copa quedó en manos de la escuela de Orlando Velásquez.

En el acto inaugural estuvieron presentes el vice intendente Othar Macharashvili, el profesor Hernán Martínez (Pte. Comodoro Deportes), Martín Gurusich (Director General de Deportes Municipal), junto al organizador Jonatan González (instructor V Dan y director Centro Educativo de Tae Kwon Do Com. Riv.), la familia del homenajeado Fernando Tapia y alumnos del maestro Rodolfo Nacer.

También como invitados estuvieron Patricio Serna (Head Coach Patagonia Norte – Selección Arg.) y Gustavo Marín (PF selección Chubut), quienes el sábado realizaron una convocatoria de danes juveniles y adultos de la ciudad para una evaluación de selección Argentina.

Estuvieron presentes en el evento escuelas de Pico Truncado, Río Negro, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Las Heras, Trelew y Esquel, además de la buena convocatoria de las diversas escuelas locales.

Tras el homenaje y reconocimiento a los maestros Rodolfo Nacer y Fernando Tapia, también estuvo presente el vicepresidente de FATI (Fed. Arg. Tae Kwon Do ITF) master Herman Sáez, quien mediante una carta saludo a todos los protagonistas de la Copa.

«Nada más que palabras de agradecimiento. El homenaje a estas dos personas para mí es muy importante. Solo agradecer a todos los presentes, a los instructores y competidores, familiares y amigos, a las autoridades municipales que siempre nos están ayudando. A la familia de ‘Pinino’ Tapia, a Patricio Serna y Gustavo Marín que vinieron de Esquel, que ayer tuvieron una convocatoria muy grande en el Municipal N°1. Muchas gracias», expresó Jonatan González, organizador.

Por su parte Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, sostuvo: «Vuelvo a asombrarme y reconocer la capacidad del tae kwon do y las artes marciales para trabajar en conjunto. Los felicito por no olvidar quienes van formando y marcando los pasos, como lo hicieron Nacer y Tapia. Creo que fueron dos referentes, y seguirán estando en cada uno de los eventos que llevemos adelante. Volvemos de un año y medio muy difícil, tenemos un primer evento de gran magnitud, debemos hacerlo en forma respetuosa, cuidadosa y responsable».