El dólar blue se disparó a $ 187 a cuatro días de las elecciones

A cuatro días de las PASO el dólar blue avanzó un casillero más. Ya cotiza a $ 187, una ganancia de cinco pesos en poco más de 24 horas y el valor más alto del año. Con esto la brecha cambiaria respecto al dólar mayorista llega a 90% y se ubica apenas 1 punto por debajo del pico de 91% que había tocado en julio.

Con la demanda recalentada, el Banco Central tuvo que vender este miércoles otros US$ 90 millones para contener al dólar oficial. De esta manera ya lleva vendidos US$ 410 millones en seis días hábiles de septiembre y cerca de US$ 900 millones en las últimas dos semanas.

Esto marca un cambio de tendencia con lo que venía ocurriendo hasta julio, cuando la alta liquidación de la cosecha le permitía al Central embolsar dólares y recomponer las reservas. Con el anabólico de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que aportó el Fondo Monetario, las reservas brutas llegan hoy a US$ 45.895 millones, y las netas, descontando los DEG, rondan los US$ 6.000 millones. Este último monto es el poder de fuego que tiene hoy la autoridad monetaria para intervenir en el mercado cambiario, controlar los dólares financieros y asistir a los importadores.

Asi, en el tramo final de la campaña el dólar blue mete presión sobre el mercado cambiario. Ante esto, desde el Gobierno buscaron bajarle el precio. “El Banco Central tuvo muchas rondas compradoras y acumuló muchas reservas, así que no vemos ningún riesgo”, dijo esta tarde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. “Estamos viendo un escenario en que el Banco Central está en control de la situación y trabajamos con una política fiscal, monetaria y cambiaria que está en el Presupuesto”, señaló.