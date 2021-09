“De a poco estamos volviendo a la normalidad”, aseguró Luque

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, visitó las instalaciones del Gimnasio Municipal N° 2, donde se están aplicando vacunas contra el Covid-19 a jóvenes menores de edad sin factores de riesgo, el último rango del plan.

Este lunes, Luque recorrió una de las sedes de vacunación y puso en valor la tarea que se está desarrollando para que Comodoro Rivadavia vaya retomando su ritmo habitual.

Al respecto, el jefe comunal afirmó que “venimos acompañando a toda la gente que está trabajando en este vacunatorio desde el primer día. Ahora estamos atravesando una situación diferente, más relajada, y ya logramos vacunar masivamente a adolescentes menores de 17 años”.

Continuando en ese tenor, expuso que “estamos muy contentos por cómo se está desarrollando la campaña de vacunación y ya estamos en la recta final para comenzar a vivir lo más normal posible en lo que resta del año. Los contagios están bajando considerablemente. Los números son escasos y eso nos permite trabajar en otros temas, fuera de la pandemia”.

Del mismo modo, indicó que “la vacunación se está desarrollando de forma descentralizada y estamos vacunando en los centros de salud de la Municipalidad, en la Secretaría de Salud, y en los hospitales. Eso además del Gimnasio N° 2, donde esperamos vacunar a 1200 chicos en estos dos días”.

Vacunas disposibles

En ese sentido, el mandatario local instó a quienes todavía no decidieron vacunarse a “que no pierdan la oportunidad de hacerlo lo antes posible porque eso impide que se generen mayores contagios y que la sociedad esté sana, que es lo que estamos buscando. Tenemos vacunas disponibles, desde el gobierno nacional se está trabajando para que todas las áreas de salud provinciales y municipales tengan dosis permanentemente”.

Sobre los dichos del ministro de Salud de la Provincia, Martín Puratich, acerca de aplicar vacunas en las canchas, manifestó que “esa cuestión no fue conversada conmigo, pero me parece una buena idea. Es un trabajo que podemos realizar en conjunto con la Secretaría de Salud, ya que en Comodoro cada vez que se plantea una iniciativa, la termina ejecutando la Municipalidad”.

“Tenemos que vacunar en todos los lugares posibles y aumentar las posibilidades de que la población se vacune. En nuestra ciudad, la mayoría de la gente sabe que el Municipio tiene lugares y está a disposición para aplicar vacunas, pero mientras más gente se acerque, mejor”, recalcó.

Reaperturas

Por otra parte, Luque destacó que “la gente está respondiendo muy bien a las reaperturas, queriendo hacer actividades, disfrutar, divertirse, practicar deportes y estar al aire libre. En eso estamos avanzando, ofreciendo distintas propuestas junto a muchas instituciones que vuelven a retomar su ritmo normal. El fin de semana recorrimos diversos espacios y nos encontramos con muchas personas haciendo deporte, lo que nos llena de alegría”.

“De a poco estamos volviendo a la normalidad y se debe al gran esfuerzo de mucha gente que todavía continúa trabajando para que esto suceda. Tenemos que estar muy agradecidos con todos los trabajadores sanitarios que hacen un gran esfuerzo a diario”, concluyó.