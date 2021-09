Buscan reforzar a Punta Tombo y «zonas cercanas» como destino turístico

El titular de la Cámara de Turismo de Chubut y presidente del ENTRETUR, Miguel Ramos, se refirió a la actividad del sector en el contexto de la pandemia.

En diálogo con AzM Radio, destacó la cantidad de visitantes que arribaron a la apertura de la temporada de pingüinos en Punta Tombo y remarcó que «tenemos un nivel de afluencia de turistas importante, el cual superó nuestras expectativas».

Asimismo, Ramos planteó que «estamos aguardando que Obras Públicas realice un trabajo de mantenimiento en el Centro de Interpretación, porque nos gustaría mucho poder contar con el mismo para el fin de semana largo, aunque ese es el único tema pendiente» y agregó que «nos hemos reunido con el ministro (por Néstor García) y tenemos que evaluar varias cuestiones más, de cara a incrementar la cantidad de personal en función de la cantidad de turistas».

Por otro lado, Ramos explicó que se prevé aprovechar turísticamente otras zonas cercanas a Punta Tombo: «Hay propuestas de hacer otras explotaciones, pero hoy por hoy buscamos poner en marcha Punta Tombo ya que en invierno sufre un deterioro muy grande, y queremos que esté en condiciones para el turista, lo cual se ha hecho. La semana que viene, seguramente, estaremos yendo con Mónica Montes Roberts para analizar otras alternativas».

Consultado sobre la presencia de visitantes extranjeros, el titular de la Cámara reconoció que «estamos mal, tenemos poco y nada de turismo extranjero, vuelos tenemos pocos y no alcanzarán en octubre; nos limitará muchísimo el hecho de no tener el balizamiento en el aeropuerto de Trelew» y agregó que «habrá que arreglarse como se pueda esta temporada, porque no veo que la solución sea en el corto plazo; recién pensamos que para fin de año se solucionará».

En el mismo sentido, Ramos mencionó que «podríamos tener muchísimos más turistas si tuviéramos más vuelos, por lo que la situación es grave para nosotros y para la región» y criticó que «desde Nación hubo toda la mejor predisposición pero dinero, ‘cero’; y todo esto retrasa y es imposible que el problema del sistema de balizamiento esté resuelto antes de fin de año».