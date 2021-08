Una masiva movilización de integrantes del Polo Obrero y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, tuvo lugar en las inmediaciones del Obelisco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La protesta tuvo como eje el repudio los cánticos discriminatorios durante un entrenamiento policial en Rawson, video que se viralizó y que generó diversos cuestionamientos hacia la conducta de los uniformados, incluso desde la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Cruce virtual

Al respecto, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando “Chino” Navarro, apuntó duramente contra el ministro de Seguridad, Federico Massoni, por haber defendido los cánticos policiales y criticado a su par nacional, Sabrina Frederic, a quien manifestó vía Twitter que “no puede frenar un corte de vías y opina de la Policía de Chubut. Venga a ayudarnos a barrer la droga de Chubut señora”.

Sin prejuicios

En tal contexto, Navarro advirtió que “el ministro de Seguridad de Chubut y candidato a senador, y el Gobernador, están cometiendo un error grave: la Policía está integrada por ciudadanos armados para proteger a la ciudadanía y no pueden ser entrenados con ningún tipo de prejuicio y mucho menos, con un canto que los incite a cometer un delito”.

«No se defiende estigmatizando personas»

En el mismo sentido, el funcionario planteó que “me parece que han perdido la noción de lo que es la seguridad, ya que esta consiste en resolver; por supuesto que, cuando hay un delito, la Policía debe intervenir y debe estar formada y buen educada, nosotros defendemos a los buenos agentes, pero lo de Massoni es indefendible”, agregando que “no se defiende a la ciudadanía estigmatizando personas, como si fuera una dictadura o una democracia autoritaria; hay una democracia con derechos vigentes».

«Se hizo el ‘guapo’ con la Ministra»

«Optaron por minimizar la situación, por bajar el perfil y decir que no era grave, y en el caso del ministro Massoni, subió la apuesta haciéndose el ‘bravucón’, contestándole a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, como un machista o esos ‘guapos’, ser funcionario de turno no es ser ‘guapo’, debe hacer nada menos que resguardar la seguridad de la provincia de Chubut», sentenció Navarro, concluyendo que «si nosotros nos calláramos la boca frente a esto, seríamos cómplices de este personaje, y si no estuviésemos en esta situación dramática, juro que diría que es un personaje de (Diego) Capusotto».