Messi analiza la propuesta del PSG para viajar y firmar

Pese a que se conoció que hubo un acuerdo de palabra entre Lionel Messi y el PSG que busca contar con sus servicios tras la salida del Barcelona, el futbolista analiza junto a su equipo de abogas y su padre Jorge, el contacto ofrecido por el equipo francés.

Una vez que la propuesta del equipo parisino sea analizada al detalle, el argentino viajaría a París para concretar la firma. Fuentes indican que el contrato indica por dos temporadas con opción a una tercera, con 30/40 millones de euros a pagar por Temporada.

Analizando el contrato para dar el esperado si

Tras despedirse en conferencia de prensa del club que lo cobijó durante 21 años, Lionel Messi descansa en su casa junto a su familia, mientras su padre y representante Jorge y su equipo de abogados, analizan la propuesta acercada por el Paris Saint Germain de Francia y así definir su futuro.

Según indican fuentes especializadas, “Messi no viajará a París hasta que todos los detalles, contratos y trámites sean revisados y sean validados y aprobados por sus abogados en su representación y de su padre/agente Jorge Messi”.

Una vez analizado el contrato presentado por el club francés, Lio viajaría a París. Allí, estarán arribando en las próximas horas el presidente de la institución, Nasser Al-Khelaïfi junto al ex tenista argentino Gastón Gaudio, nexo en la negociación.

Se espera que, el viaje, no se extienda a poco más del día miércoles.

Tras su llegada a Francia, Messi se realizaría la revisión médica, para luego firmar y luego la presentación que según trascendió, el club parisino realizará en la Torre Eiffel.

Piensan en su debut

En Francia, la expectativa crece hora tras hora, no solo con simpatizantes del club esperándolo en el Aeropuerto como así también en el propio Estadio, donde ya le instalaron una “alfombra roja”, algunos ya comienzan a especular con cuándo será su debut con esta nueva camiseta.

De hecho indican que sería su debut el próximo 12 de septiembre ante el Clermont, por la Ligue 1.

Vale destacar que antes, Lionel Messi ya habría jugado con la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas: ante Brasil (7/9) recuperando al fecha que se debe y, también ante Venezuela (jueves 2/9) y Bolivia (10/9). E

El PSG hace lugar para cumplir con el Fair Play financiero

Si bien el PSG lidera el futbol francés, también debe cumplir con las restricciones fijadas por el Fair Play financiero y en este sentido, la institución parisina ya está confirmando bajas en su platilla para poder contar con Lio Messi.

La dirigencia parisina planea deshacerse de diez contrato, entre quienes estarían Abro Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Jueyes y Rafinha. Además, Mauro Ricardo y Ander Herrera también están en carpeta para salir del club, pese al deseo de ambos por quedarse.

A su vez, la posible llegada de Messi pondría en stand by el pase de Pegaba, ya que PSG dejaría de negociar esta temporada y lo volvería a hacer en el verano, momento en el que francés sería jugador libre.

Hay un factor decisivo en la negociación como ser el tiempo, ya que si bien en la Ligue 1 el cierre del mercado de pases el 20 de septiembre, el resto de las ligas de mayor poder (Inglaterra, España, Alemania e Italia) lo harán el 31 de agosto.