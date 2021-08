“Massoni y Puratich están preparados para ir al Congreso”, aseguró Abril

La subsecretaria de Información Pública y precandidata a diputada nacional de ‘Chubut Primero’, Vanesa Abril, analizó la evolución de la campaña electoral a menos de dos semanas de las PASO. Durante su visita a Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 aseguró que la lista se diferencia “porque no fue digitada desde afuera de la provincia”.

Reivindicó las figuras del ministro de Salud, Fabián Puratich, y del ministro de Seguridad, Federico Massoni, “han demostrado en la gestión que están preparados para ir al Congreso. A pesar de las dificultades en la provincia siempre han dado la cara”, sostuvo.

Abril dijo que los postulantes del oficialismo “vamos a defender los intereses de Chubut y no representamos partidos nacionales”, y en cuanto al escenario provincial para hacer campaña afirmó que “no han sido años fáciles, no solo por la situación financiera sino por la pandemia. Si hay algo que ponemos en valor de los funcionarios es que siempre han dado la cara; Puratich ha estado al frente de la pandemia, de la vacunación. El doctor Massoni también tuvo mucha injerencia”, subrayó.

“Hoy estamos en proceso de ordenar las finanzas y la situación de las estatales. Destaco que este es un gabinete consolidado, liderado por el gobernador Arcioni, y es un equipo de trabajo que es para destacar”, manifestó la subsecretaria de Información Pública.

En cuanto a las demandas que reciben por los conflictos con el sector docente y de la salud, señaló que “desde que empezamos la campaña recorremos toda la provincia y en cada una de las localidades y siempre se pone la cara. Se toman los reclamos, dando la cara, hablando y dando respuestas desde la gestión”, insistió.

“Ambos ministerios de Salud y Seguridad tienen equipos de trabajo conformados. Hay un plan quinquenal de trabajo, más allá de la cabeza visible que son Puratich y Massoni. No es la primera vez que un funcionario es candidato a otro puesto, es parte de la política también. La renovación tiene que ver con esto, Massoni y Puratich han demostrado en la gestión que están preparados para ir al Congreso”, enfatizó Vanesa Abril.

Por otro lado, y en referencia a las políticas públicas con perspectiva de género y el reciente envío de pliegos para cubrir las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, opinó que “la paridad de género en la Justicia es una discusión que hay que dar. Deberían ser dos hombres y dos mujeres”, consideró.