Lago Puelo: Ibarra puso en duda que los damnificados puedan acceder a la «casa propia»

El concejal de Lago Puelo, Ramiro Ibarra, puso en duda que los fondos para la construcción de módulos habitacionales para los afectados por los incendios finalmente se materialicen.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «sigue todo igual, porque después de la denuncia se hicieron los allanamientos y a través de distintos medios el Intendente (por Augusto Sánchez) salió a decir que estaban ‘haciendo las cosas muy bien'» y refirió que «días atrás vino un canal de televisión nacional e hizo una investigación, tomaron testimonios y generó que nosotros también habláramos con pobladores afectados».

«Hubo sobreprecios»

«Nos encontramos con que los módulos habitacionales que tenían que estar construidos siguen sin estar terminados, no hay ninguno finalizado. Y, también, hay testimonios de comerciantes que ofertaron más baratos los productos que yo estoy denunciando, con lo cual es evidente que dicha denuncia es real, que hubo sobreprecios y que (las compras) se hicieron de manera directa cuando la Ley no lo permite», señaló el edil de la oposición.

«Se hizo todo mal»

«Esta mañana», continuó Ibarra, «nos encontramos con una nota del Ejecutivo Municipal diciendo que se había hecho una licitación pública por distintos elementos, termotanques entre ellos, en función de ‘regularizar el sistema de compras’, es decir que están reconociendo que lo anterior se hizo todo mal».

«Ahora, hay que determinar qué se hizo con los $400 millones que llegaron anteriormente», apuntó.

«Se paralizó»

Por otro lado, Ibarra planteó que «hay vecinos que están viviendo bajo un techito de nylon o en un a carpa, no es una mentira ni algo que se nos ocurre» y señaló que «han cooperativas que han informado haber cobrado el 100% de la construcción de los módulos pero que no los están pudiendo terminar porque la Municipalidad no les entrega las cosas y otras cuestiones; es como que se paralizó, y ahora están tratando de regularizar bajo el sistema normal de compras que se debería haber hecho desde el inicio, y vamos 6 meses de Emergencia».

Sin «solución definitiva»

Sobre los fondos nacionales por $400 millones transferidos desde el Gobierno Nacional a la Municipalidad de Lago Puelo, Ibarra sostuvo: «El dinero llegó y lo pude corroborar, lo que no llegó es un compromiso que se había anunciado a días del incendio, que era algo más de $1.000 millones para la ‘casa propia’, ya que luego del módulo de emergencia iba a venir una solución definitiva; con eso no se ha firmado ningún tipo de convenio».

«Lo que sí ingresó son los casi $400 millones para los módulos y las refacciones de vivienda y asistencia a productores», manifesto.