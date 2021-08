Funcionario nacional, durísimo con Massoni: «Remite a lo peor de la dictadura»

El secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación Argentina, Gabriel Fuks, criticó en duros términos las expresiones del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, tras la «reyerta virtual» entre este último funcionario y la titular de la cartera a nivel nacional, Sabrina Frederic.

En diálogo con AzM Radio, Fuks sostuvo que «cuando un joven oficial o aspirante se forma en prácticas antidemocráticas vinculadas a ideologías parecidas a la de la dictadura militar, nosotros tenemos que decir que no estamos de acuerdo, que no nos gusta y que no tiene nada que ver con la Argentina de esos años».

Contra los «perros de caza»

Asimismo, el funcionario nacional expresó que «como Nación, debemos sostener determinados lineamientos para políticas de seguridad democráticas» y advirtió que «no existe ninguna posibilidad de que un joven crea que ser policía no es combatir el delito, que no es estar formado científicamente en las nuevas tecnologías, que no es ser uno más de la comunidad y armado, sino que crea que ser policía es ser un ‘perro de caza’ que debe ir a buscar a enemigos construidos ideológicamente desde las conducciones políticas».

Ausente en reunión nacional

En el mismo sentido, Fuks planteó que «estamos reunidos, en este momento, con los ministros (de Seguridad) de toda la Argentina, con los secretarios de Seguridad, cuatro jefes de las fuerzas federales, realizando una evaluación permanente de todos los temas que tienen que ver con la formación» y señaló que «las provincias tienen autonomía para hacer eso, pero obviamente existen normas rectoras a nivel nacional como la Ley de Seguridad Interior y convenios internacionales sobre Derechos Humanos y sobre formación policial a los que Argentina es suscriptora; y este ‘show’ bastante obsceno en el cual se monta para hacer campaña el ministro de Seguridad de Chubut, no tiene nada que ver con estas discusiones».

«Remite a la dictadura»

«Hay discusiones sobre la ‘mano dura’ y demás, pero lo que no se puede hacer es imbuir a los jóvenes en prácticas que tienen que ver con ir a buscar, construir enemigo, con la ‘noche oscura’ y con cuestiones que en la Argentina remiten a lo peor, conceptualmente, de la dictadura militar», denunció el segundo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Fuera de tiempo

Por último, el funcionario remarcó que «nosotros, desde Nación, lo que señalamos es un problema, y es que hay jóvenes que están siendo formados para una ‘no Policía’, para una Policía que no pertenece al año 2021 ni a las prácticas democráticas en la Argentina».