Con el clásico madrynense, el viernes inicia el Torneo liguista

El partido entre Guillermo Brown y Deportivo Madryn, el clásico duelo de la ciudad de Puerto Madryn, comenzará a disputarse este viernes el Torneo Apertura “Jacinto Rey” de la Liga del Valle del Chubut.

El resto de la programación de la Fecha 1 del certamen, continuará jugándose, disputándose en cuatro zonas, con juegos de ida y vuelta en la Primera Fase, clasificándose los dos primeros de cada grupo.

Futbol valletano desde el viernes con “la Banda” y “El Depo”

Después de un año y medio de pandemia, este fin de semana comenzará el fútbol de la Liga del Valle en las categorías Primera, Reserva e infantiles e inferiores.

Este lunes, en reunión de delegados se realizó la programación correspondiente, dando inicio al Torneo Apertura 2021 “Jacinto Rey” Copa Carlos “Galenso” Hughes el viernes con el encuentro en Reserva y Primera entre Guillermo Brown y Deportivo Madryn.

La forma de disputa será tal cual se lo había definido meses atrás, por lo que el torneo Apertura 2021 “Jacinto Rey” se jugará en 4 zonas por ciudades y clasificarán los 2 primeros de cada grupo a la siguiente fase. Los encuentros se jugarán sin público y se deberá cumplir el protocolo establecido por la Liga del Valle.

El formato del Torneo

La primera Fase se jugará en 4 zonas, partidos de clubes entre sí de cada zona, ida y vuelta, donde clasificarán a los cuartos de finales, los 2 primeros de zona A, B ,C Y D .

Las zonas están comprendidas de la siguiente manera:

Zona A: AFO – Alumni – Dep.Madryn – J.J.Moreno – Gmo Brown

Zona B: Los Aromos –Atlas – Dolavon – Independiente – Marche

Zona C: CEC- Gaiman – Ever Ready – Huracán – Racing

Zona D: Dep. Roca – Germinal – Def Del Parque – La Ribera

Los cuartos de final se jugaran a un solo partido. La ubicación de los 8 equipos clasificados se va a determinar de acuerdo al porcentaje que obtuvieron durante la etapa clasificatoria.

Se enfrentarán 1vs8-2vs7-3vs6-4vs5

Las Semifinales se jugarán en un (1) partido (Ida). Se sorteará la localía en sede de la Liga del Valle. En caso de igualdad, se define por penales.

En tanto que la final se jugará a partido de ida y vuelta, sorteándose la localía en la Liga de Fútbol.

Con público habilitado

A partir del DNU 646 desde las 00 del martes 10 y hasta el 4 de octubre, los partidos se jugaran con público tal cual lo estipula el mismo en el punto 2: “Eventos deportivos. En espacios cerrados el aforo es de treinta por ciento (30%); en espacios abiertos, debe cumplir el parámetro establecido en el párrafo precedente de una persona por metro y medio cuadrado (1,5m2) de superficie no pudiendo superar la cantidad de cien (100) personas, si se tratara de predios sin cercas, bancos o gradas (eventos automovilísticos o ligas barriales, etc,); o del sesenta por ciento (60% ) del establecimiento no techado (estadio, cancha, etc);”.

FÚTBOL – TORNEO APERTURA “JACINTO REY”

Programación Reserva y Primera

Zona A

Libre: A.F.O

Alumni Vs. J.J. Moreno

Hora: 14 Hs- 16 Hs

Día: Sábado

Cancha: Alumni

G. Brown Vs. Dep. Madryn

Hora: 13 Hs – 15hs

Día: Viernes

Cancha: Auxiliar Brown

Zona B

Libre: Dep. Dolavon

Los Aromos Vs. Independiente

Hora: 14hs -16 Hs

Día: Sábado

Cancha: Los Aromos

Zona C

Libre: Huracán

Gaiman F.C. Vs. Ever Ready

Hora: 13 Hs – 15 Hs

Dia: Sábado

Cancha: Villa Deportiva

Zona D

Germinal Vs. El Parque

Hora: 14hs -16 Hs

Día: Sábado

Cancha: El Fortín

La Ribera Vs. Dep. Roca

Hora: 14hs- 16hs

Día: Sábado

Cancha: El Tehuelche

Interzonal

Dep. Dolavon Vs. Huracán

Hora: 13hs – 15 Hs

Día: Sábado

Cancha: Dolavon

Mar-Che Vs. Racing

Hora: 15hs – 17hs

Día: Sábado

Cancha: CEDETRE