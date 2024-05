La CTA reclama a Torres que tome acciones concretas para defender al pueblo chubutense

La CTA Autónoma de Chubut reclamó al gobernador de la provincia, Ignacio Torres, que tome una posición clara y que se ponga “delante de la defensa de la ciudadanía de Chubut, con acciones concretas, como indicarle a sus senadores que no condenen los destinos de los trabajadores”.

“Ante la situación acuciante que vivimos los Trabajadores y la sociedad en su conjunto, por el deterioro económico de las familias chubutenses y argentinas; los ataques legislativos nacionales a las conquistas obreras, la pérdida de derechos constante desde hace seis meses a la fecha, más la agresividad y la violencia del Gobierno Nacional hacía todas las capas sociales que no comulgan con sus ideas, instamos que tome posición clara”, indica el comunicado difundido en las últimas horas.

Además, agrega que “ya sus diputados no representaron las necesidades del pueblo chubutense ni de los vulnerables, votaron por la conculcación de derechos básicos, históricos y con carácter de conquistas; hoy son tildados de “Traidores a su Pueblo”, entendemos que no les cabe otra posibilidad, y esa determinaciones no vencen, son para siempre. Quienes pueden corregir la osadía de sus “diputados”, que evidentemente votaron intereses propios o votaron intereses de minorías, son “sus Senadores”, si así ocurre, habrán subsanado el ataque artero al pueblo de Chubut”.

“Quitar derechos a los de abajo, y dar beneficios a las grandes empresas e inversiones, como “incentivo” entre tenedores de 200 millones a 1000 millones de dólares, es un despropósito. Establecer beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros por 30 años, es condenar a algunos para siempre, y privilegiar a las minorías, para siempre”, criticó la CTA mediante un duro comunicado.

“Quedamos atados de pies y manos durante 30 años señor Gobernador, necesitamos que tomen conciencia sus senadores. Por último, advertimos desde sus propia palabras que el retorno al pago de Impuestos a las Ganancias, no iba a pasar y a los Chubutense, mucho le afectaba, tomamos su palabra Gobernador, la Ley Base contiene el retorno al pago del impuesto, confiscatorio, retrogrado y anti popular”.