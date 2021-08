Chubut: Advierten «inequidad» entre el salario de docentes privados y públicos

En el marco del paro de docentes de la educación privada, iniciado este miércoles, la secretaria gremial adjunta de SADOP, Mónica Balmaceda, planteó que existe una inequidad entre los salarios percibidos por los educadores del sector privado, frente a sus pares del segmento público. La jornada de protesta tendrá como epicentro una concentración en las inmediaciones del Ministerio de Educación de Chubut, en la ciudad capitalina de Rawson.

En diálogo con AzM Radio, Balmaceda sostuvo que «tenemos que percibir por lo menos lo que un docente de gestión pública» y remarcó que «lkos privados pueden aumentar, pero necesitamos ese piso que da la paritaria».

Al mismo tiempo, la dirigente gremial advirtió que «tenemos dos frentes, exigirle al Gobierno que cumpla y que lo haga con cada propietario de institución de gestión privada».

En relación al poder adquisitivo y las últimas medidas provinciales, Balmaceda refirió que «tenemos el mismo atraso salarial que los docentes públicos» y recordó que «el bono no tiene alcance a nuestro sector, nuestra patronal no recibe subvención y no tenemos el decreto», en relación al bono de $6.116 anunciado por el Ejecutivo Provincial para trabajadores estatales de la administración pública.