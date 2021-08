Abrieron la convocatoria para el Premio Houssay y Sábato

La “Distinción Investigador/a de la Nación” es el premio más importante que se entrega en nuestro país, que reconoce y jerarquiza la labor de la comunidad nacional de investigadoras e investigadores al destacar las trayectorias más sobresalientes y visibilizar las contribuciones del trabajo científico-tecnológico para producir nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones de impacto social y productivo, promover la transferencia de conocimiento, formar recursos humanos y aportar al bienestar de las y los argentinas/os.

En el marco de la organización de la Edición 2021 de la “Distinción Investigador/a de la Nación”, la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) llevó adelante un relevamiento de información de todas las ediciones anteriores y de esa forma produjo el Informe Histórico de la Distinción, que abarca desde el período de su creación hasta la última edición realizada (2009-2020).

Luego de la presentación del mencionado informe, la Secretaría trabajó en conjunto con el Programa Nacional para la Igualdad de Género del MINCyT y con la Comisión Asesora de la Distinción, conformada por referentes especialistas de la comunidad científica, tecnológica y de investigación de todo el país, en las Bases y Condiciones de esta nueva edición. Ver listado de integrantes de la Comisión Asesora.

Premio Houssay

El Premio Houssay está destinado a investigadores que no hayan cumplido los 45 años de edad al 1 de enero de 2021; y a investigadoras que no hayan cumplido los 48 años de edad antes de la misma fecha. La diferencia de edades se establece teniendo en consideración que la desigual distribución de las tareas de cuidados entre los géneros incide negativamente en el progreso de las mujeres dentro del sistema científico tecnológico.

Asimismo, la diferencia de edades podrá extenderse a las diversidades genéricas, considerando que la discriminación de identidades de género no hegemónicas constituye una barrera importante en su progreso dentro del sistema científico tecnológico. Este premio está orientado hacia quienes hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Se designará una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibirá una medalla, un diploma y la suma de $300.000.- (trescientos mil pesos).

Premio Houssay Trayectoria

El Premio Houssay Trayectoria está destinado a investigadores que cuenten con al menos 45 años al 1 de enero de 2021; y a investigadoras que cuenten con al menos 48 años de edad al 1 de enero de 2021. La diferencia de edades se establece teniendo en consideración que la desigual distribución de las tareas de cuidados entre los géneros incide negativamente en el progreso de las mujeres y diversidades dentro del sistema científico tecnológico. Se designará una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibirá una medalla, un diploma y la suma de $500.000.- (quinientos mil pesos).

Distinción Investigador/a de la Nación

Entre las personas ganadoras de los Premios Houssay Trayectoria, el Poder Ejecutivo Nacional designará al Investigador/a de la Nación Argentina quien recibirá como galardón una medalla de oro y la suma de $2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos).

Premio Jorge Sábato

El Premio Jorge Sábato está destinado a investigadores e investigadoras, sin distinción de edad, que cuenten con un historial sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país.

Se seleccionará una persona finalista por cada área de conocimiento. Entre ellos y ellas se elegirá a la persona ganadora que recibirá una medalla, un diploma y la suma de $500.000.- (quinientos mil pesos).

Las áreas de conocimiento para la edición 2021 son: Ciencias Sociales (Psicología, Economía, Cs. de la Educación, Sociología, Derecho, Demografía, Geografía, Cs. Políticas); Física, Matemática, Ciencias de la Computación y Astronomía; Química no biológica, Ciencias de la tierra (paleontología y geología), del agua y de la Atmósfera; y Ciencias Biológicas (molecular, organismos y sistemas) y Bioquímica.

Sobre las Presentaciones

Podrán nominar candidatos/as a los Premios las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se mencionan en el artículo 4° de la Ley N°25.467, a saber: “los órganos políticos de asesoramiento, planificación, articulación, ejecución y evaluación establecidos por la presente ley, las universidades, el conjunto de los demás organismos, entidades e instituciones del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del sector privado que adhieren a esta norma, que realicen actividades sustantivas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico, innovador, de vinculación, financiamiento, formación y perfeccionamiento de recursos humanos”.

Dichas instituciones deberán enviar por correo electrónico a la dirección [email protected], una carta adjunta de nominación con la nómina de los/as candidatos/as incluyendo los siguientes datos: nombre completo, tipo y número de documento, CUIT-CUIL, dirección de correo electrónico, teléfono celular y laboral de contacto.

Las notas deberán estar firmadas por la autoridad de mayor rango de las instituciones habilitadas a postular. Con el propósito de promover la federalización, las instituciones que tengan estructuras distribuidas en diferentes locaciones del país podrán participar a través de sus estructuras federales. Podrán presentar nominaciones, por ejemplo: los directores de los Institutos de Investigación, de las Unidades Ejecutoras y de los CCT del CONICET.

Asimismo, quienes deseen candidatear podrán presentarse personalmente contando con el aval o con una certificación de servicios o nota de certificación equivalente de alguna de las instituciones habilitadas para nominar. Para ello deberán enviar un correo electrónico a [email protected], incluyendo sus datos personales (nombre, apellido, DNI, correo electrónico y teléfono) y adjuntando la nota de aval referida o la certificación indicada.

La fecha de presentación es desde el 09 de agosto al 17 de septiembre de 2021. Al cierre de las presentaciones, la Secretaría Técnica de los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, Jorge Sabato (ST) tomará contacto con las personas postuladas para indicarles los procedimientos a seguir: inscripción a los premios y actualización de datos de sus antecedentes científicos. (Fuente: CONICET)