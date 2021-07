Semana de definiciones

Esta semana se definirán las precandidaturas de cara a las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). El clima electoral le es adverso a la clase política. Así se desprende de diversas encuestas en las que se observa escaso interés por las elecciones, alta imagen negativa de la dirigencia y gran preocupación por el contexto socioeconómico.

En Chubut los frentes electorales ya están conformados. Resta saber si en el Frente de Todos logran alcanzar la tan mentada unidad o van a internas en septiembre. En el caso de Juntos por el Cambio, ya se habla de cuatro listas para las PASO, la mayoría de ellas lideradas por el radicalismo, cultores de la interna como expresión plena de la Democracia. La Izquierda decidió no solo presentar un frente electoral, sino que además se alinearían en una sola lista, y no se descarta que entre tanto indeciso, mejoren su performance tal como ocurrió en 2019.

El oficialismo provincial, representado por Chubut Somos Todos, irá a las urnas sin alianzas, pero esperan contar con la adhesión de organizaciones sociales y algunos sindicatos. En tanto que otros dos partidos se presentan en solitario, el Partido Independiente del Chubut (PICh) y Nuevo Horizonte.

Clima social

La encuesta más reciente de Giacobbe y Asociados, revela que analizando los deseos de triunfo electoral, el 30% de los encuestados indica que quiere que el Frente de Todos gane las elecciones, y el 60.9% quiere que las pierda. En el otro extremo, 44.1% indica que desea que Juntos por el Cambio gane las elecciones. Pero este público no se comporta de la misma forma que el oficialista. Una parte fuga su voto a opciones liberales y hay que considerar que una parte también fuga su voto a terceras opciones de valor provincial.

Si bien se trata de un muestreo, está claro que el clima social es adverso a la clase política y exhibe un alto grado de insatisfacción respecto de la gestión de gobierno a nivel nacional. Esos indicadores no son diferentes a los que se observan en Chubut, donde el Gobierno no transita su mejor momento en cuanto a la preferencia del electorado.