Sastre confirmó el arribo de Aerolíneas Argentinas a Madryn

En el marco del lanzamiento de la Temporada de Ballenas, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, confirmó el arribo de Aerolíneas Argentinas al aeropuerto de la ciudad portuaria. El primer vuelo está previsto para el próximo 8 de julio.

“Más allá de los malos momentos que vivimos por la pandemia, hoy hay que mirar los aspectos positivos. No nos quedamos quietos y pudimos sobrepasar momentos muy duros, pero salimos adelante cuando muchos pensaban que no íbamos a poder. Concretamos la llegada de Aerolíneas Argentinas y en pocos días vamos a ver cómo las aeronaves de la línea de bandera vuelan sobre nuestros cielos”, dijo Sastre.

Respecto de las expectativas para esta temporada de invierno, el Intendente puso en valor que durante el verano, “se cumplieron a rajatabla los protocolos y no tuvimos complicaciones desde el punto de vista sanitario. Hoy, con una campaña de vacunación contra el Covid-19 avanzada y respetando las medidas correspondientes, podremos volver a vivir una temporada turística con excelentes resultados. Esto no quiere decir que nos podemos relajar, sino que tenemos que seguir trabajando de la misma manera para no tener mayores inconvenientes”.