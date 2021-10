Rawson: Robó a mano armada a un vendedor ambulante e irá a juicio

La semana pasada enfrentó otra audiencia por el delito de usurpación y el damnificado dijo estar “cansado” por los robos que comete. Se trata de Santiago Jaramillo Mella. Ahora por otro delito deberá enfrentar un juicio oral y público: haber amenazado con un cuchillo a un vendedor ambulante de ropa para después llevarse parte de la mercadería.

Así lo decidió el juez Sergio Piñeda luego que la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo finalizará todo el proceso de investigación. El robo lo produjo a las 9.30 de la mañana del 30 de julio del año pasado en un pasaje del barrio 2 de abril de Rawson. Con un cuchillo amenazó a un vendedor ambulante de ropas. Se llevó dos conjuntos de ropa interior de mujer, un pantalón camuflado, cuatro pantalones de gimnasia aeróbica, remeras y gorras. Tres días después la policía allanó el departamento donde vive, en el mismo barrio 2 de abril. La mercadería no estaba, pero sí la ropa que utilizó al momento del robo y que luego fue reconocida por el vendedor víctima del hecho.

La Justicia le ofreció la figura de la “conciliación” para que pagándole al vendedor ambulante 14.000 pesos no vaya a juicio. Debió abonarlo en octubre pasado, pero no lo hizo. Pasaron ocho meses y al no dar señales de pago de ese dinero, la doctora Cárcamo presentó la acusación y en la audiencia preliminar realizada este miércoles, calificó al hecho como robo simple, presentó las pruebas del hecho y anticipó que pedirá a un juez que se le imponga la pena de un año de prisión. Su defensor Damián D’Antonio, no se opuso a lo solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que la semana pasada Jaramillo Mella enfrentó otra audiencia judicial. Allí la víctima de un departamento que intentó usurpar en el mismo barrio, no estuvo de acuerdo con que se le vuelva a aplicar la figura de la “conciliación”. Por ello el procurador de fiscalía, Leonardo Cheuquemán, se encuentra coordinando todas las pruebas y es probable que por esta otra causa la jueza María Tolomei decida que también se le realice otro juicio oral.