Nuevas campanas de laboratorio permitirán procesar “PCR” en Puerto Madryn

Referentes del Instituto Malbran entregaron esta semana la certificación que valida las normas de bioseguridad para iniciar el uso de las dos nuevas campanas de laboratorio de bacteriología, destinadas al análisis y procesamiento de muestras de origen patógeno, como ejemplo los análisis de PCR. Una de las campanas, instalada en el Centro Sanitario Modular, fue donada por el Laboratorio Biomadryn al que desde la Dirección del hospital Ísola agradecieron especialmente. La otra, queda instalada en el área de laboratorio del hospital, y fue adquirida con fondos propios.

“Se trata de cabinas de seguridad biológica clase 2A que tienen la propiedad de maximizar la seguridad para el operador ya que todo el aire que entra y sale es altamente filtrado” comentó Roberto Amadío, bioquímico del Hospital Isola encargado de procesar las muestras en Laboratorio, a partir de hisopados.

Testeos Covid

En el nuevo Centro Sanitario Modular, ubicado en calles Victoria de Eizaguirre y Morgan, funciona actualmente el operativo de detección de casos de Covid-19 Detectar, donde se realiza (en forma gratuita y a personas sin cobertura social) el hisopado y testeo de antígeno, llamado test rápido. Sin embargo, este tipo de testeo en algunos casos no es suficiente para determinar un caso positivo de Covid, por lo cual también se utiliza el análisis de PCR. Desde que comenzó la pandemia en 2020, las muestras PCR tomadas en el ámbito público de salud de Puerto Madryn eran enviadas al Laboratorio Central de Trelew para su procesamiento, con una demora en el resultado de unas 48 a 72 horas. Ahora, “tener esta campana nos permitirá realizar los PCR con resultado en el día, y de esa manera poder tomar las medidas oportunas, ya que podremos procesar las muestras aquí en el hospital Isola y en el Modular, para hacer las PCR en el sector público” comentó el profesional.

¿Qué significa PCR?

El PCR es una reacción de amplificación molecular, sus siglas en inglés significan «Reacción en Cadena de la Polimerasa» y se descubrió hace 40 años en Inglaterra. “Se aprovechan enzimas biológicas purificadas para amplificar el ácido nucleico que tenga el material , y eso permite detectar presencia de virus” detalló.

En la pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas, se está utilizando para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus.

A esta herramienta se han sumado los test de diagnóstico rápido, más sencillos y rápidos (test de antígeno) a través de los cuales se pueden determinar casos positivos o negativas cuando se realiza a personas que han iniciado síntomas en las últimas 48 horas previas a hacer el test.

“El test rápido tiene otro principio biológico y tiene la ventaja de ser tener rápido el resultado, pero tiene la desventaja de que es menos sensible , por eso no se recomienda su uso para personas asintomáticas” explicó el profesional, agregando que “sin embargo no hay un método 100% efectivo para determinar presencia de coronavirus”.