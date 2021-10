Nicolás Laprovittola de cara a los JJOO

La Selección Argentina de Básquetbol se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, para su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los dirigidos por Sergio Hernández iniciarán una serie de encuentros amistosos desde el próximo fin de semana. El base Nicolás Laprovittola, analiza la preparación que está desarrollando el equipo y como avizora la participación en la cita olímpica.

Siguen los entrenos de la Selección y “Lapro” lo analiza

El base Nicolás Laprovittola, tras su gran Temporada en el Real Madrid de España, transitando un 2020/2021 muy emocionante desde lo deportivo hasta lo personal, está en plenitud en estos momentos entrenándose con la Selección Argentina en Las Vegas, de cara a una nueva cita olímpica.

En dialogo con el área de prensa de la CABB, el jugador nacido en Morón analiza su crecimiento basquetbolístico como así también personal al decir que “no creo que haga mejores bandejas o la pique mejor con la izquierda. Me parece que lo mío, en estos dos años, fue adaptarte a pertenecer a un equipo top, el entender que no siempre puedo ser protagonista todo el tiempo, que a veces me toca jugar más o menos, que a veces el juego pasa por otro lado”.

Continuó comentando que “lo que más me costó fue más que nada el no tener tanta participación te quita regularidad en el juego. Pero está claro que el equipo armado de otra manera, lo fui trabajando y pude terminar siendo un jugador importante”.

-Entonces, pensando en el Mundial 2019, ¿con qué Lapro pensás que se encontrará la gente? ¿En qué has crecido?

-No sé. Por lo pronto, al Mundial pasado llegué luego de una muy buena temporada, muy afilado física y mentalmente. Hoy tal vez sea de otra manera, arrastrando una lesión en los isquiotibiales y notando que esta preparación me va a costar un poco más, sobre todo en la parte mental. Pero, a la vez, tengo claro que, por mi experiencia y tiempo en la Selección, hoy tengo otro rol, de mayor ascendencia en el equipo, y también tengo que ser importante desde ese lugar, porque va entrando gente joven que necesita esa guía. Con Facu y Marcos (Delía) vamos, de a poco, los que vamos a tener años, el liderazgo, no todo es el juego.

-Dos años es bastante, no tanto en la vida de una persona, pero sí en la de un deportista. ¿En qué momento estás a los 31 años?

-En un momento ideal, diría… A mis 31 años no pensaba estar acá. Nunca proyecté carrera larga y hoy estoy jugando en la elite, en el nivel que quería jugar y lo estoy disfrutando todo, jugar, competir, los viajes, venir a la Selección. Realmente siento que he conseguido mucho, pero no me conformo y voy por más.

-Es tan fuerte lo que pasa entre ustedes y la ambición de seguir haciendo historia que tal vez por eso no te haya sido tan duro.

-Y sí, es un ambiente que conozco, muy familiar, con amigos que pasamos muchas cosas juntos, ganamos, perdimos, nos puteamos, nos reímos… Y es clave estar acompañado en procesos así.

-¿Y cómo estás hoy, tras los primeros nueve días de entrenamiento?

-Luego del comienzo, siempre duro, yo ya estoy mejor y el equipo está mejor. Trabajar con Oveja y este cuerpo técnico, con el que tenemos toda la confianza y nos conocemos tanto, ayuda mucho. Y además estar acá, la calidad de entrenamiento, el lugar, todo lo que tenemos alrededor nuestro, los amistosos que tendremos… Todo es clave.

-¿Qué ilusión te hace Tokio?

-Primero, la ilusión que todo Juego Olímpico le da a un atleta y segundo, en nuestro caso, es mayor aún por el envión que traemos desde China, por las ganas que sumamos en esta preparación y por ser un Juego Olímpico que puede marcar historia, luego de una pandemia… Mucha gente estará expectante de nosotros. En China subimos la vara, estamos en otro escalón de repercusión y habrá que estar a la altura. Por eso vamos con mucha energía y expectativa.

-Vos lo decías: por un lado, está la expectativa, que motiva, pero por otro lado, también puede generar presión, sobre todo en la gente que no esté al tanto del contexto mundial del básquet, que no necesariamente por ser subcampeón del mundo es candidato a medalla en Tokio.

-Sí, exacto. Algunos dirán ‘son subcampeones mundiales, a ver qué harán ahora…’. Va a tener que manejarlo. En el Mundial hubo mucha expectativa y ojalá se vuelva a generar algo así, con otra mirada. Nosotros trataremos de estar a la altura, por eso queremos ser mejores que en China.

-¿Pero sentís que Argentina es candidato por ser subcampeón mundial, por el juego desplegado en China y por tener jugadores incluso mejor que antes, o por lo bravo que es un Juego Olímpico no es tan así? ¿Cómo lo sienten ustedes?

-Y mirá, un Juego Olímpico es un torneo totalmente distinto, más corto, con otro sistema de juego, con muchos menos equipos… Todo eso reduce el margen de error, no podés equivocarte. Tendremos que jugar mejor que en China para poder sentirnos candidatos. No será fácil, pero no podemos apuntar a menos que eso.