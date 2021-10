Maderna y Leunda se reunieron con jóvenes de Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, acompañado por el vice jefe de asesores de Presidencia de la Nación, Julián Leunda, mantuvo un encuentro con jóvenes de la ciudad. Junto a Maderna y Leunda estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Héctor Castillo y el titular de la Agencia de Juventud de Trelew, Leonardo Azocar.

El jefe comunal destacó la presencia de los jóvenes, quienes llegaron al Palacio Municipal con distintos proyectos y carpetas para presentar: “Motiva ver gente joven que esté involucrada en política y en gestión, que comience a plantear sus propuestas, sus proyectos, y su ideas”, dijo y agregó que «quiero agradecer a Julián por la presencia, dado una persona joven ocupando un puesto de mucha importancia, marcando un claro cambio generacional, demostrando que la juventud es el motor de todo”, agregó.

Juventud en marcha

Por su parte, citando la famosa frase de Néstor Kirchner “cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable”, Julián Leunda resaltó la importancia que tiene poder estar en lugares de toma de decisiones: “No nos tienen que decir más que somos el futuro, y que tenemos que discutir el futuro. Sino que tenemos que discutir el presente para saber en qué futuro queremos vivir”, puntualizó.

En este sentido, el vicejefe de asesores de Presidencia de la Nación, al cerrar el encuentro, aseguró: “Me voy con una idea, me encantan estas charlas. Me pone muy contento ver la cantidad de jóvenes que vinieron a participar en un diálogo fluido, sin temario. Me voy muy nutrido de todo lo que plantearon y pudimos charlar. Y le voy a plantear a Macarena Sánchez (titular del Instituto Nacional de Juventud) las diferentes propuestas para ver la posibilidad de avanzar sobre ellas”.

Por último, Leunda también puso de relieve su impresión sobre el tono en el que se dio el diálogo. “Me voy asombrado por los elogios de los pibes al trabajo del intendente, demostrando que tiene una real política pública para los jóvenes en la ciudad”.