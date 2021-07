En pleno verano, en España restringen el horario nocturno por el repunte de contagios

Con el aumento de casos de coronavirus en jóvenes no vacunados, lo que sería una tercera ola en España, y a apenas tres semanas después la reapertura de los locales, crece la preocupación por la situación epidemiológica que aseguran es “extremadamente complicada”.

En este marco, el Gobierno de Cataluña se sumó a la iniciativa de otras regiones de España y reimpuso restricciones al ocio nocturno que no sea al aire libre. “Hay que cerrar el ocio nocturno que no se haga en espacios abiertos y también imponer restricciones a los eventos al aire libre que reúnen a mucha gente”, comunicó la vocera del Gobierno de la región del norte de España, Patricia Plaja.

Plaja aseguró que, a partir del fin de semana, los locales de ocio nocturno de esta región de fuerte actividad turística no podrán usar sus espacios cerrados, y quienes participen en eventos al aire libre que reúnan a más de 500 personas deberán realizarse un test de antígenos, presentar una prueba PCR negativa o un certificado de vacunación completa.

En cuanto los espectáculos con actividades musicales y baile y que estén en pie y al aire libre también se aplican nuevas medidas de seguridad, se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla, podrán cerrar a las 3 de la madrugada, en caso de ser eventos de 500 personas o más (por ejemplo, conciertos) que no puedan estar sentados será necesario hacer un test de antígenos o una prueba PCR a todos los asistentes, como mucho 12 horas antes.

Sí podrán acceder los que acrediten una pauta de vacunación completa. Además, la organización de estas actividades deberá tener redactado un plan específico de actuación.

En todos los espectáculos al aire libre, independientemente del aforo, habrá que tener un registro de asistentes, accesible y verificable, para hacer un seguimiento epidemiológico en caso de que fuera necesario.

En términos generales, se mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en tres circunstancias, en espacios cerrados, al aire libre si no se puede respetar la distancia de 1,5 m con otros grupos burbujas, y en espacios de restauración mientras no se está comiendo o bebiendo.

El Gobierno también recomienda llevarla en todas las demás ocasiones, aunque no pudieron dictar la obligatoriedad al ser una competencia estatal.

Las medidas entrarán en vigor a partir de este viernes 9 de julio y tienen una vigencia de 14 días, hasta el 23 de julio incluido.