“El turismo está permitido, pero no va a ser alentado”

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró, de cara al inminente inicio de las vacaciones de invierno en las distintas jurisdicciones del país, que si bien el turismo se encuentra habilitado “no va a ser alentado” y recordó que lo que rige es un “criterio común” para el movimiento turístico en el que las medidas restrictivas “dependen de la situación epidemiológica de cada destino”.

“Hoy el turismo está permitido, pero nosotros no lo vamos a impulsar”, aseveró el ministro en declaraciones formuladas a El Destape Radio, en las que indicó que, a diferencia de lo ocurrido en la temporada de verano pasado, en esta ocasión, de cara al receso invernal, “no va a haber campaña de promoción” ni “planes de incentivo”.

El funcionario explicó que la decisión se tomó en base a la situación epidemiológica y sanitaria por la pandemia de coronavirus, y la intención de retrasar el máximo posible la circulación de la variante Delta de la enfermedad, mucho más contagiosa que las demás.

Campaña de vacunación

No obstante, afirmó que el plan de vacunación “avanza a un ritmo espectacular”, lo cual permite tener “una buena perspectiva” a futuro.

“Esto nos permite por primera vez tener la posibilidad de ver la luz al final del túnel, pero no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos, así que yo creo que la temporada de invierno, a pesar que el turismo está permitido, no va a ser alentado en términos de estímulo y de planes”, reiteró Lammens.

Ayudas al sector

El Ministro precisó que “hubo muchas” ayudas desde el punto de vista económico, y adelantó que se está “sacando un nuevo plan” muy similar al realizado en 2020.

“El año pasado ya hubo un fondo de auxilio y capacitación por el cual le dimos un determinado importe a cada una de las empresas, y la contraprestación era que sus empleados se capacitaran en idioma, con diferentes cursos y cuestiones”, recordó el ministro.

“Para este año vamos a hacer un programa muy similar, que consta de 22.000 pesos por trabajador complementario al Repro, que hoy es de 22.000 pesos por trabajador para gastos corrientes”, indicó Lammens.

En ese sentido, aseguró que la ayuda va a llegar a todas las empresas, para lo cual está proyectado “una inversión de más de 2.500 millones de pesos”.

“Un programa que tenemos desde el Ministerio, llamado APTur, para pequeños prestadores de turismo, para guías turísticos, para el eslabón más débil de la cadena del turismo que la ha pasado muy mal, ya está en su sexta edición, y ha llegado muy bien a esos sectores”, agregó.

Las restricciones en cada provincia

Por otra parte, subrayó que para el período de vacaciones de invierno no se estableció “un criterio común” para el ingreso a cada una de las provincias, porque “depende de la situación epidemiológica y sanitaria de cada destino”, determinada “no solamente por la cantidad de casos, sino también por la ocupación de camas de terapia intensiva y de la perspectiva que tengan”.

En ese sentido, señaló la disparidad de medidas que rigen actualmente y puso como ejemplo a aquellas provincias que solicitan certificado de turismo (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Miisones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán).

En tanto, dio cuenta de otras jurisdicciones que solicitan a los viajeros y viajeras que ingresan un PCR negativo (como es el caso de Chaco, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz); de otras que piden el PCR negativo solo en algunos casos (Catamarca, Chubut, La Rioja); y de otras que, en principio, habilitarán el ingreso de turistas recién a partir del viernes 9 de julio, como Córdoba.

Finalmente, Lammens destacó que en los próximos años “el turismo puede llegar a ser uno de los protagonistas de la reactivación argentina, con una enorme capacidad de generación de trabajo, que va a a hacer mucha falta en la pospandemia”.

“Tenemos algunos programas para lanzar que van a ser un impacto tremendo en las economías regionales, como el programa PreViaje que vamos a lanzar en agosto”, indicó.