El dólar blue llegó a $182 el precio récord de 2021

El blue arrancó la semana al alza dado que este lunes su cotización llegó a los $182, el valor más alto en nueve meses para el paralelo.

Se trata, además, de una cifra clave porque llegó nuevamente al precio que tenía en octubre de 2020, cuando se dio un salto abrupto de la brecha cambiaria, que llegó al 120%.

Si bien esta vez no es igual la situación porque esa diferencia entre el oficial y el ilegal aún no supera el 80%, es un dato que preocupa al Gobierno porque el blue habla sobre lo que el mercado considera que debería valer realmente el dólar y de las expectativas de su evolución.

A pesar de que hace meses que los expertos en el mercado cambiario vienen anticipando una mayor volatilidad en el blue para este segundo semestre, por la cercanía de las elecciones, que genera incertidumbre y tendencia dolarizadora, lo cierto es que este comportamiento se debe a varios factores y no a uno solo.

Factor 1: las últimas medidas para el CCL

«Por un lado, puede estar relacionado con las medidas del Contado Con Liquidación (CCL) de hace unos días porque toda restricción que se imponga y que dificulte o impida acceder a los canales formales de adquisición de dólares, deriva la demanda insatisfecha a otros mercados que no tengan obstáculos», explica Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio.

En igual sentido, desde el equipo de Research de BullMarket Brokers advierten que, desde que la Comisión Nacional de Valores (CNV) sacó la nueva Resolución General 895, que le puso nuevas limitaciones al CCL, cada vez son menos las formas de operarlo sin tomar el riesgo del parking. «Por eso, la gente prefiere pagar un poco más y sacarse de encima el riesgo de la volatilidad que puede implicar el parking de 2 a 3 días», aseguran.

Hay quienes advierten en la city que, desde que salió la normativa las «manos amigas» del Gobierno no pueden frenar el dólar ilegal e informan que hasta se llegó a pedir entre $182 y $185 en algunos casos. Esto hace que, incluso, muchas financieras no estén vendiendo y sólo están dispuestas a comprar por estos días billetes estadounidenses.

Factor 2: la contienda electoral

Sin embargo, como se dijo, no se puede hablar de un único factor. La tendencia al alza del blue era esperada y esto tiene que ver con el riesgo que representa el proceso electoral, que lleva a las personas a refugiarse en el dólar.

«En forma lenta pero perceptible, parece haber comenzado un proceso de dolarización de ahorros, típico de todos los años en los que haya elecciones», señala al respecto Quintana. Y resalta que es algo que «ha pasado siempre en la Argentina».

Sin embargo, desde el equipo de Research de BullMarket mencionan que este año se da un condimento extra y es «el hecho de que la evolución de la pandemia, con la amenaza de la variante delta del COVID-19 en aumento, pone en duda que las elecciones se puedan realizar efectivamente en septiembre, como está planeado, lo que sería catastrófico para el mercado».

Respecto de este punto, también, Camilo Tiscornia, economista y director de CyT Asesores Económicos, señala que «este lunes datos sobre el avance de la variante delta del COVID19 afectaron la evolución de los mercados en todo el mundo, lo que también afecta a la Argentina».

Factor 3: más plata en la calle

Por otro lado, el economista menciona que, a nivel local, estamos en un momento complejo porque «julio es un mes en el que hay más dinero en la calle por el pago de aguinaldos y, en este año, también por las medidas de alivio económico ante la pandemia que puso en marcha el Gobierno».

Explica que esto hace que esté creciendo mucho la disponibilidad de dinero y los indicadores de oferta de dinero lo demuestran: el índice M2 refleja un crecimiento del 7% en 30 días, que es mucho. «Y, a esto, se suma el hecho de que las tasas de interés no son atractivas en este momento, lo incentiva más la compra de dólares en el mercado que la gente siente que tiene más a mano», describe Tiscornia.

En la misma línea, en BullMarket observan que, «ahora, los sueldos brutos hasta $150.000 no pagan el impuesto a las Ganancias, lo que significa un dinero extra en el bolsillo de la gente que se suma el pago del aguinaldo a fines de junio y, con un dólar relativamente barato, muchos eligen ir hacia el blue».

Y es que, aunque un dólar a $180 podría parecer alto, aclaran que, «si se ajusta el dólar promedio por la inflación, nos tendría que dar precio de $190 en 2020 y, hoy uno a $245 en 2021».

Factor 4: Inflación y deuda pública

Así, Sergio Morales, CEO de Interfinance.com.ar, señala que los datos oficiales correspondientes a la inflación de junio son sumamente inquietantes, los cuales presentan un aumento del 3,2% en junio respecto al mes anterior y, por supuesto, trae cierta preocupación en la city, siendo niveles muy altos en relación a una todavía actividad económica semiparalizada producto de las restricciones por las medidas sanitarias.

Por último, considera que «la suba del dólar informal está relacionada a que transitamos un contexto donde la deuda pública de la Argentina superó los u$s343.500 millones la semana pasada, alcanzando su mayor nivel en la historia, mientras que el Ministerio de Economía licita bonos para absorber los pesos que sobran y el Banco Central refuerza el cepo para evitar la salida de divisas». (Iprofesional)